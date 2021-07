Dass es in der Nähe der Gerichtsbergkellergasse bald Reihenhaus-Projekte geben soll, sorgte, wie berichtet, für Diskussion unter den Hollabrunner Polit-Fraktionen. Nur mit den Stimmen der Bürgermeister-ÖVP wurde im besagten Bereich ein 3.566 m 2 großes Grundstück an die Bau-, Wohn- und Siedlungsgenossenschaft „HEIM“ veräußert.

Vor einigen Tagen schoss die Liste Scharinger auf ihrer Facebook-Seite nach – und erntete dafür Kritik von ÖVP-Liegenschaftsstadtrat Günter Schnötzinger.

„Unzählige Bäume müssen für dieses Projekt fallen – so unsere erste Abschätzung zu den Auswirkungen, die sich durch das geplante Wohnprojekt am Beginn der Hollabrunner Gerichtsbergkellergasse ergeben“, sagt Bürgerliste-Stadtrat Wolfgang Scharinger. Er fordert den Bürgermeister auf, den eingeschlagenen Weg „des Wachstums um jeden Preis“ zu verlassen.

Anträge auf Rückwidmung abgelehnt

Die Bürgerliste ist jedenfalls überzeugt, dass es in der Bevölkerung keine Stimmen gibt, die dieses Projekt befürworten. Dass die Anträge auf eine Rückwidmung der Fläche und eine Bausperre für den großvolumigen Wohnbau in der Gemeinde dennoch abgelehnt wurden, sei unverständlich, meint Scharinger.

Er sieht überdies die Ziele zum Klima- und Bodenschutz in weite Ferne schwinden: „Mit der Verbauung von Grünflächen im Stadtgebiet werden diese sicher nicht erreicht.“

Gleichzeitig veröffentlichte die Liste Scharinger auf ihrer Facebook-Seite und Homepage ein Bild der Fläche, die verbaut werden soll. „Nicht nur planlich, sondern auch inhaltlich falsch“, reagierte ÖVP-Stadtrat Schnötzinger darauf.

Die Bürgerliste suggeriere einen Baumkahlschlag, eine Gefährdung der Kellergasse und einen großen Wohnbau. Doch vielmehr entstehen hier Reihenhäuser, „die in Hollabrunn sehr gefragt sind“. Im Flächenwidmungsplan seien Grüngürtel sowohl in südlicher Richtung als auch in Richtung Westen und Nordwesten fixiert, die die Kellergasse abschirmen.

„Flächenwidmungsplan sollte bekannt sein“

„Es ist falsch, dass auf unseren beiden Verkaufsgrundstücken unzählige Bäume gefällt werden müssen. Es ist falsch, dass der Beginn der Gerichtsbergkellergasse von dem Projekt betroffen ist. Und es ist falsch, dass hier ein großvolumiger Wohnbau errichtet werden soll“, unterstreicht Schnötzinger.

Außerdem erinnert der ÖVP-Stadtrat daran, dass es – wie bereits berichtet – im Rahmen des Deals zu einem Grundstückstausch gekommen ist. Neben dem Freibad könne dadurch ein großvolumiger Wohnbau zwischen Bad und Göllersbach verhindert und für Zwecke der Gemeinde verwendet werden.

„Die rechtskräftige Flächenwidmung und der betreffende Flächenwidmungsplan, der sogar auf der Homepage der Gemeinde für jeden einsehbar ist, sollten einer Gemeinderatsliste bekannt sein und so ist es aus meiner Sicht schäbig, Ängste vor einer großen Baumschlägerungsaktion zu schüren“, übt Schnötzinger seinerseits Kritik an der Liste Scharinger.