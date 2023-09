Reise in die Vergangenheit von Raschala bis Unterstinkenbrunn

Niederösterreich hat stolze 1.100 Kellergassen. Die mit Abstand meisten davon liegen im Weinviertel. Die zurückhaltende Architektur der historischen Presshäuser und Kelleranlagen, die einst Produktions- und Lagerstätten des Weines waren, prägt in Symbiose mit der Natur die Kulturlandschaft der Region.

So malerisch die historischen Weinviertler Kellergassen sind, stellen sie doch eine relativ junge Baukultur dar - die ältesten datierten Bauten stammen aus dem 17. Jahrhundert. Seit 2022 ist die einzigartige Kellerkultur unter den immateriellen Kulturgütern der UNESCO gelistet und stellt zunehmend ein beliebtes Reiseziel dar. Ziel der ORTE-Exkursion sind die Kellergassen von Raschala, Alberndorf, Hadres und Unterstinkenbrunn, ganz unterschiedlich in Typologie und Erhaltungszustand. Presshausbesitzer öffnen unter fachkundiger Führung ihre Türen, Genussplätze laden zur Einkehr und sogar im angewandten Lehmbau können sich die Teilnehmer versuchen.

Kellergassen-Professor gibt Einblick in Raschala

In Raschala ist die Sanierung eines gesamten Kellergassenensembles gelungen. Helmut Leierer, der diesen Prozess seit den 1970ern begleitet, wird einen architekturhistorischen Einblick geben und dabei den Fokus auf die Lehmbauweise legen, die hier besonders gut sichtbar ist.

Die geradlinige, dicht verbaute Kellergasse in Alberndorf beeindruckt durch ihre Länge und versammelt verschiedene Bautypen an Presshäusern, die auch Drehort für die TV-Verfilmung der Polt-Krimis von Alfred Komarek waren. Anhand der gut erhaltenen Lehmsubstanz eines exklusiv für ORTE geöffneten Presshauses wird es in Kooperation mit dem Verein YEB - Young Earth Builders eine Einführung in die Verwendung von „Vor-Ort-Lehm” geben - inklusive der Möglichkeit, selbst die Hände in den Lehm zu tauchen.

400 Presshäuser in Hadres, Finale in Unterstinkenbrunn

Die längste geschlossene Kellergasse Europas steht mit Hadres am Programm, wo 400 Presshäuser eine Kellertrift von über 1,6 Kilometer bilden, die bereits eine gelungene Revitalisierung und Belebung erfahren hat. Die aktuell anstehende Erweiterung in Richtung Museumskellergasse mit Kulturprogramm zeigt eine neue Entwicklung auf.

In Unterstinkenbrunn, dem Schlusspunkt der Exkursion, zeigt das Kellerviertel ungewöhnliche Eingangs- und Fassadengestaltung. Im Zuge einer Weinverkostung kann hier die Buschenschank Gass als gelungenes Beispiel einer sanften Revitalisierung besichtigt werden.

Die Teilnahme an der Exkursion ist kostenfrei, die Anreise nach Hollabrunn erfolgt in Eigenregie. Eine Anmeldung via E-Mail anoffice@orte-noe.at ist erforderlich.

Als Führer im Einsatz: Werner Daim, Thomas Gass, Marina Graser, Christine Lechner, Helmut Leierer, Christoph Schwarz, Franz Weinwurm.

Workshop: Michael Dragschitz, Michala Fodor.