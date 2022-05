Kellergassenführer-Reise Winzerhäuschen zu mieten? Weinviertler gustierten in Slowenien

Lesezeit: 2 Min RH Red. Hollabrunn

Im burgenländischen Csaterberg werden die sogenannten „Kellerstöckel“ an Touristen vermietet. Die Kellergassenführer holten sich Tipps von den Vermietern. Foto: Agrar Plus GmbH

M it 44 Teilnehmern reiste der Verein der „KellergassenführerInnen Weinviertel“ nach Slowenien, um dort die weintouristische Vermarktung von Winzerhäuschen in Augenschein zu nehmen. Obmann-Stellvertreter Manfred Breindl – gleichzeitig Obmann des Vereins zur Förderung der Sitzendorfer Kellergasse in Hollabrunn - hatte die Fahrt mustergültig vorbereitet.