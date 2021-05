Los geht es am Pfingstwochenende, wenn Franz Halmschlag am 22. Mai durch die schmucke Sitzendorfer Kellergasse in Hollabrunn führt. Gerald Hauser, Manfred Breindl und Eva Kreiner stehen ebenfalls bereits in den Startlöchern.

Treffpunkt ist jeweils um 15 Uhr an der Rezeption des Sport- und Seminarhotels Hollabrunn (Dechant Pfeiferstraße 3). Die etwa dreistündigen Führungen werden selbstverständlich unter Einhaltung der jeweils aktuellen Covid-19-Bestimmungen durchgeführt, wegen der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung unbedingt erforderlich. Im Preis von 8 Euro pro Person ist eine Weinprobe beinhaltet.

„Als zertifizierte Kellergassenführer begleiten wir unsere Gäste gerne durch diese geheimnisvolle Arbeits- und Lebenswelt, die speziell in Hollabrunn mit so mancher Überraschung aufwartet“, freut sich Kellergassenobmann Manfred Breindl auf reges Interesse. Auch außerhalb dieser Fixtermine sind Kellergassenführungen für Gruppen ab fünf Personen jederzeit möglich.

Information und Anmeldung: 0676-3563232, info@kellerkatzenweg.at, www.kellerkatzenweg.at

Die Fixtermine: