Mailberg etablierte sich zum Mekka für Kulinarik

Die Dichte an Highlights im Gastro-Bereich ist angesichts der Größe der Gemeinde Mailberg beachtlich: Nachdem das Weindomizil Hagn bereits seit Generationen einen erfolgreichen Gastrobetrieb in dem idyllischen Ort führt, haben sich vor einiger Zeit auch Verena und Christoph Schüller mit ihrer Genusswirtschaft im malerischen Mailberg Valley niedergelassen und wurden inzwischen mit drei Hauben ausgezeichnet.

Ihre regionalen Zutaten haben nur kurze Wege in die Küche, hier wird Nachhaltigkeit großgeschrieben. Im Juli hat sich nun „Barbara's Schlosskeller“ im Malteserschloss hinzugesellt. Barbara Gschnitzer steht selbst am Herd, bei ihr wird alles hausgemacht - und das schmeckt der Gast auch. Dass sie den ganzen Tag warme Speisen anbietet, dürfte vor allem die Radfahrer freuen.

Das Schlosshotel hat ebenso Gutes zu verkünden: Der neue Geschäftsführer Erich Streuhofer bringt frischen Wind in die ehrwürdigen Schlossmauern und man darf gespannt sein, mit welchen Angeboten er seine Gäste verwöhnen wird.

Klaus Gössl von der Weinstraße Weinviertel hat nun die Betriebe besucht und stellt ihnen beste Zeugnisse aus: „Die Weinstraße steht für Qualität und Regionalität und nimmt nur Betriebe auf, die den strengen Kriterien entsprechen. In diesen Fällen steht einer Mitgliedschaft bei der Weinstraße also nichts mehr im Wege.“ 2024 wird das renommierte Weinviertler Kellergassenkulinarium in Mailberg stattfinden und die Mailberger Wirte freuen sich schon, bei diesem Anlass in der denkmalgeschützten Kellergasse Zipf ihre Kochkunst zu präsentieren.