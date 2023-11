Bin ich noch fahrtüchtig? Kneipper wollen's genau wissen

„Die EU-Kommission hat im März 2023 den Vorschlag einer Fahrtüchtigkeitsprüfung gemacht. Die Unsicherheit ist groß. Bin ich noch fahrtüchtig? Bin ich im Sinne der EU noch fahrtüchtig?“, weiß Josef Widl, Obmann des Kneipp Aktiv Clubs Hollabrunn. Dieser hat nun das KFV (Kuratorium für Verkehrssicherheit) eingeladen, um darüber zu informieren.

Mit zunehmendem Alter kann die Teilnahme am Straßenverkehr immer mehr zur Herausforderung werden. Durch eine altersbedingte Veränderung der körperlichen Verfassung können sich Wahrnehmungen und Reflexe verschlechtern, was Einfluss auf die Fahrtauglichkeit haben kann. Die verpflichtende Überprüfung der Fahrtauglichkeit von Senioren steht regelmäßig zur Diskussion. Während viele Länder ärztliche Untersuchungen vorschreiben, setzt man in Österreich auf Freiwilligkeit. Statt zusätzlichen Hürden sollen mehr Angebote zur Erhöhung der Verkehrssicherheit geschaffen werden.

Willkommen sind alle, die das Thema interessiert. „Wir wollen viele ältere Menschen informieren, damit sie eine Orientierung haben. Wenn Interesse besteht, organisieren wir Mobilitätsworkshops über das KFV, wo man die eigene Fahrtüchtigkeit feststellen kann“, erklärt Widl.

Die Veranstaltung unter dem Titel „Seniorinnen und Senioren: bewusst sicher mobil – im Auto unterwegs“ findet am 11. November um 16.30 Uhr im Gasthaus Rammel statt. Die Ziele formuliert Widl so: „Ein lehrreiches Programm mit Tipps und Tricks zum sicheren Autofahren; Empfehlungen, um lange und sicher im Straßenverkehr unterwegs zu sein; Gefahrensituationen sicher einschätzen lernen.“