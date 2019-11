„Industrie 4.0 und Digitalisierung“ war das Thema eines Vortrags von Leonhard Muigg, zu dem der Betriebswirt und Forscher bei Siemens in Kiblitz sprach. Damit wollte er seinen Zuhörern die Angst vor der Digitalisierung nehmen und zeigen, dass sie als Chance für die Zukunft begriffen werden kann.

Josef Reinwein und Martin Spiegl vom Dorferneuerungsverein Kiblitz sowie Erwin Mayer vom Bildungswerk Weinviertel luden den gebürtigen Tiroler Muigg ins Dorfhaus ein.

Der Forscher machte den Begriff „Digitalisierung“ mit Beispielen verständlicher. So berichtete er, dass an den digital vernetzten Arbeitsplätzen der Autohersteller jeder Kundenwunsch bis ins Detail vor der Fertigung eingeplant wird. Es stehen keine Menschen mehr in den Fertigungshallen der Mobilindustrie; die Maschinen sind so vernetzt, dass sie miteinander „kommunizieren“.

NOEN

In der Medizin werden die Medikamente in Zukunft individuell für den Menschen zusammengestellt. Die Landwirtschaft profiert von dieser „vierten industriellen Revolution“ genauso wie der Klimaschutz. „Wenn ich eine Urlaubsreise buche, so errechne ich mir digital den CO -Ausstoß der gewählten Reisetransportmittel“, nennt Muigg ein weiteres Beispiel.

Muiggs Vortrag ist online nachzuschauen

Außerdem sprach er von Cloud Computing, dem kabellosen Verteilen von Informationen. Vorsicht: Alles, was via Cloud verschickt wird, wird in den USA gespeichert. Und das könnte zum Problem werden, warnte Muigg: „Erfindet jemand etwas in Österreich, liegen die ‚Erfinderdaten‘ in Amerika drüben.“ Will der Erfinder das Patent dann in Österreich anmelden, kann das schwierig werden.

Der Vortrag von Leonhard Muigg ist eine jener Veranstaltungen, die mithilfe der Bildungsregion, einer Initiative der Leader Region Weinviertel-Manhartsberg, auch online zugänglich gemacht werden. „Im Oktober haben wir gleich zwei Abende aufgezeichnet, die jetzt online zur Verfügung stehen“, freut sich Projektleiterin Barbara Sturmlechner, dass auch die Bildungsregion das digitale Zeitalter zu nutzen weiß.

Neben dem Kiblitzer Vortrag ist „Die Physik der Musik“, ein Experimentalvortrag, in dem Hans Lohninger in Retz musikalische und akustische Effekte aus physikalischer Sicht beleuchtete, im Internet zu sehen.