Kostenloser Vormittag bei Kinderbetreuung: „So bleibt mehr zum Leben“

Im Bezirk Hollabrunn werden Vorbereitungen getroffen, um die Kinderbetreuungsoffensive des Landes NÖ ab Herbst umsetzen zu können.

Die Bezirkshauptstadt hat sich für die Neuerungen bereits gut gerüstet und einzelne bauliche Maßnahmen sowie Gruppenerweiterungen beschlossen (die NÖN berichtete). Die NÖN hörte sich um, wie es in anderen Gemeinden und Einrichtungen aussieht.

In der Montessori-Kindergruppe Hasenstall in Hollabrunn sind für den kommenden September bereits alle Plätze zur Kinder- und Kleinstkinderbetreuung vergeben, wie Claudia Podsedek erklärt. Die Betreuung erfolge hier in einem bewährten Betreuungsschlüssel, der aus drei pädagogischen Fachkräften für 15 Kinder besteht. „Die Nachfrage ist sehr groß und wir müssen bereits seit Anfang Mai eine Warteliste führen“, so die Leiterin. Denn aufgrund von gesetzlichen Vorgaben dürfen in ihrer Einrichtung eben nur maximal 15 Kinder gleichzeitig betreut werden.

Die Entscheidung, dass künftig auch Kinder unter 2,5 Jahren am Vormittag kostenlos betreut werden können, begrüßt Podsedek. „So bleibt dann für Familien mit Kind mehr zum Leben über.“

Nachfrage nach Kleinkindbetreuung steigt

Währenddessen laufen in Retz Vorbereitungen, um ab September dieses Jahres alle Zweijährigen in die Kindergärten aufnehmen zu können. In Zusammenarbeit mit den vier Leiterinnen der Kindergärten wurden erste Richtlinien ausgearbeitet, welche die Tagesbetreuungseinrichtungen betreffen, erläutert die zuständige Stadträtin Claudia Schnabl. Der Gemeinderat soll diese Richtlinien im Juni beschließen.

Sie merke ebenso die hohe Nachfrage nach Kleinkindbetreuungseinrichtungen. „Ich würde mir wünschen, dass mehr Gemeinden eine Kleinkindbetreuung einrichten, da es im Gesetz steht, dass wir auch Kinder von anderen Gemeinden aufnehmen müssen, wenn wir Platz haben“, sagt die Stadträtin. Falls Retzer Kinder dann keinen Platz mehr bekommen und auf andere Gemeinden oder gar Bezirke ausweichen müssen, wäre das schade.

Hadres aktiviert alten Kindergarten

Hadres bereitet sich ebenfalls auf die Gesetzesnovelle vor. „Bei uns herrscht Platzmangel, weswegen der alte Kindergarten wieder aktiviert werden wird“, erzählt die zuständige Gemeinderätin Marion Reischl im NÖN-Gespräch. Die Nachfrage nach Tagesbetreuung für Kleinkinder steige stetig an, weshalb auch das Personal aufgestockt werden soll. Den Änderungen des Landes stehe Reischl skeptisch entgegen: „Einerseits hilft es den Eltern, die immer mehr arbeiten müssen und es somit brauchen, andererseits empfinde ich es für die Entwicklung des Kindes als nicht gut.“

Die derzeitige Tagesbetreuungseinrichtung für Kinder unter drei Jahren in Ziersdorf könnte um eine Gruppe erweitert werden, um den neuen Anforderungen gerecht zu werden. „Wir werden demnächst eine gezielte Planung in Angriff nehmen“, erklärt Eva Strassl von der Gemeinde. Momentan gebe es noch keine konkreten Informationen zur Nachfrage nach Betreuungsplätzen für Kinder ab zwei Jahren. „Wir planen, in absehbarer Zeit eine Erhebung durchzuführen, um festzustellen, wie groß das Interesse in unserer Gemeinde tatsächlich ist“, so Strassl.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.