Hollabrunn: Krähe Kai begeisterte in zwei Sprachen

Jeden ersten Samstag im Monat lädt die Stadtbücherei Hollabrunn während des Schuljahres zu einem Frühstück ein. Dieses Mal gab es der Jahreszeit entsprechend leckere Osterpinzen, die von der Bäckerei Hartner gesponsert wurden. Für diesen Termin hat sich das Bücherei-Team etwas Besonderes ausgedacht: Es wurde aus der Kinderbuchreihe „Kai und Kiki“ vorgelesen. Das Buch erzählt die Geschichte von Kai sowohl auf Deutsch als auch auf Ukrainisch.

Kai ist eine junge Krähe, er sieht mit seinem weißen Bauch aber nicht wie die anderen Krähen aus. Deshalb macht er sich von Finnland aus auf die Suche nach Vögeln, die genauso aussehen wie er. Als eine Küstenseeschwalbe meint, Kai sieht wie ein Pinguin aus, will er den weiten Weg in die Antarktis auf sich nehmen.

Seite für Seite wurde abwechselnd auf Deutsch und Ukrainisch gelesen. Den deutschen Part übernahm Arina. Die 15-jährige Ukrainerin lebt seit einem Jahr in Hollabrunn und hat ihre Aufgabe gut gemeistert. Alexandrina Reich ist Lehrerin an der Mittelschule Hollabrunn und präsentierte das Kinderbuch auf Ukrainisch. Die gebürtige Ukrainerin hat in Österreich studiert und lebt seitdem hier.

Unter den Zuhörern waren auch weitere ukrainische Schüler, die wie Arina die Hollabrunner Mittelschule besuchen. Es gibt übrigens in der Stadtbücherei eine eigene Ecke mit ukrainischen Büchern. „Diese wurden von der ukrainischen Botschaft in ganz Österreich verteilt, damit die Bücher nicht im Krieg vernichtet werden“, klärt Heidi Rohringer vom Bücherei-Team auf. Die zweisprachige Lesung sollte auch einen Anlass bieten, dass sich die Kinder und vor allem die Eltern austauschen können.

Vor den Sommerferien finden noch zwei Frühstückstermine in der Stadtbücherei statt: am 6. Mai und 3. Juni, jeweils von 9 bis 11 Uhr. Diese Treffen sollen unter anderem zur Begegnung und Vernetzung dienen.

