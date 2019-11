Acht Kinder gehören der Feuerwehrgruppe für die Acht- bis Zehnjährigen an. Die jungen Breitenwaidinger sind damit die ersten im Bezirk, die sich zu einer Kinderfeuerwehr formiert haben. Das macht den Bezirksfeuerwehrkommandanten Alois Zaussinger stolz.

„Es freut mich als Kommandant besonders, dass wir die erste und noch einzige Kinderfeuerwehr im Bezirk haben“, ist Günther Gruber stolz, dass sich die Damen der Breitenwaidinger Wehr dieser Neuerung angenommen haben. Denn erst seit diesem Jahr können Kinderfeuerwehrgruppen - für Kinder von 8 bis 10 Jahren - installiert werden.

Die Gründung der Gruppe erfolgte, wie berichtet, bereits. Vergangenen Samstag ging der „ganz offizielle Start“ im Feuerwehrhaus von Breitenwaida über die Bühne. Bezirksfeuerwehrkommandant Alois Zaussinger war natürlich dabei und kam nicht mit leeren Händen. „Mir ist es sehr recht, dass Breitenwaida die erste Kinderfeuerwehrgruppe im Bezirk hat.“ Er hofft, dass die Truppe rund um Sylvia Knoth die Kinder bis in den aktiven Dienst der Feuerwehr bringen wird. Außerdem solle die Zeit bei der FF dazu genutzt werden, „die Kinder vom Handy und vom PC wegzuholen“, meint Zaussinger.



Begeisterung und Herzblut für Nachwuchsarbeit

Ein anderer, der stolz auf die Breitenwaidinger Truppe ist, ist Feuerwehr-Stadtrat Günter Schnötzinger. Was die Nachwuchsarbeit betreffe, sei die Wehr in Hollabrunns größter Katastralgemeinde stets federführend. „Man merkt, dass ihr mit Begeisterung und Herzblut dabei seid.“ Darum ist Schnötzinger überzeugt, dass durch die Kinderfeuerwehr die Bindung an die FF nachhaltig sein werde.

Am Samstag erhielten die derzeit acht Kinder endlich ihre erste Feuerwehr-Ausstattung: Ein rotes Leiberl und eine Kappe zeigen, dass sie der Kinderfeuerwehr, deren Maskottchen eine Ameise ist, angehören.

Feuerwehr als Familienhobby

Sylvia Knoth war früher Jugendbetreuerin der FF Breitenwaida. „Da haben oft die kleineren Geschwister gefragt, ob sie auch kommen dürfen. Das ging aber nicht“, erzählt sie im NÖN-Gespräch, warum sie sofort die Gelegenheit nutzte, eine Kinderfeuerwehrgruppe zu gründen. Die Betreuung der Jugendgruppe hat Knoths Tochter Tanja übernommen. „Und mein Mann macht die Erwachsenen“, erzählt die Betreuerin lachend vom gemeinsamen Familienhobby.

Derzeit zählt die Kinderfeuerwehr acht Mitglieder, weitere interessierte Breitenwaidinger gibt es bereits, sie müssen aber erst acht Jahre alt werden.