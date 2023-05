Der Retzer Hauptplatz war voller Spielzeug

Geliebte, gut erhaltene Spielsachen, dem Alter nicht mehr entsprechend, wechselten ebenso wie Kinderkleidung und sonstiges Allerlei ihre Besitzer. Nicht nur eine günstige Gelegenheit, daheim mehr Platz zu schaffen und noch ein wenig dafür zu bekommen, sondern auch kostensparend, wenig Gebrauchtes zu erwerben. Auf 42 Tischen war ein schier unüberschaubares Angebot aufgebaut und sorgte somit für eine ressourcenschonende Wiederverwendung.

Beim Stand der Jungen Kirche (JuKi) Retz nahmen sich Jutta Heller und Daniela Breuer-Gartner besonders der Problematik der Ziegelkinder in Indien an. Durch Aufklärung und Spenden soll den Kindern, welche täglich bis zu zwölf Stunden in Ziegelfabriken arbeiten, geholfen werden und ihnen eine Schulausbildung ermöglicht werden.

Bürgermeister Stefan Lang und Stadtrat Daniel Wöhrer ließen es sich nicht nehmen, den Flohmarkt zu besuchen und beim aufgestellten Spendenglas etwas Gutes zu tun.

