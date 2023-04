Verein spendete 500 Euro an den Retzbacher Kindergarten

Anfang April fand im Atelier 73 ein Kinderflohmarkt statt. Für eine Standgebühr von 10 Euro durften Kindergewand und Spielsachen angeboten werden. Der Verein RE.KU.RA (Retzbacher Kulturraum) spendete den Inhalt des aufgestellten Glases vom Kinderfasching sowie den Gesamtbetrag aller Standgebühren vom Flohmarkt nun an den Kindergarten Retzbach.

Zusätzlich wurde der Betrag kurzerhand aufgerundet und so konnten schließlich 500 Euro an Tini Teufelsbauer und Katrin Fautschek-Hofinger in Vertretung für den Kindergartenbeirat übergeben werden. Die beiden Damen dankten dem Verein mit seinem Obmann „Mike“ Strobl herzlich.

