2,4-Millionen-Euro-Projekt: „Eine Investition in die Zukunft“

Ein moderner Zweckbau – ein großzügiger Kindergarten – gleich am Ortsbeginn von Immendorf wurde nun feierlich gesegnet und offiziell seiner Bestimmung übergeben. In Betrieb ist der Kindergarten bereits seit September 2021.

Das siebenköpfige Team unter der Leitung von Julia Eisenhut betreut zurzeit 36 Kinder und acht Kleinstkinder. Bürgermeister Richard Hogl begrüßte bei Kaiserwetter im Garten eine fröhliche Kinderschar samt Eltern.

Firmenvertreter Jürgen Heiss erläuterte die technischen Details. Die EU stellte 1,82 Millionen Euro zur Verfügung und die Gemeinde nahm 600.000 Euro in die Hand – somit kostete die neue Kinderbetreuungseinrichtung rund 2,4 Millionen Euro, die in nur 13 Monaten Bauzeit fertiggestellt war. „Eine Investition für die Zukunft“, wie die Festredner später betonten.

Die Sprösslinge zeigten ihre einstudierten Gesangs- und Spieleinlagen und Gemeinderat Thomas Weber spendete einen Trettraktor, der von den Kindern sofort ausprobiert wurde.

Die Segnung der Anlage nahm Pfarrer Philippus Reisenberger vor. Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister dankte allen Kindergartenmitarbeitern für ihre „anstrengende und fordernde Arbeit in der Pandemiezeit“. In Niederösterreich werden jährlich rund 500 Millionen Euro in die Kinderbetreuung investiert. Die Kosten teilen sich Land und Gemeinden. „Mit dem blau-gelben Familienpaket im Jahr 2018 wurde das Ziel gesetzt, 100 neue Betreuungsgruppen für Kleinstkinder zu schaffen. Dieses Ziel wurde bereits 2020 erreicht, sodass dieses verdoppelt wurde und bis zum Ende 2022 noch einmal 100 neue Gruppen geschaffen werden sollen.“

Für die musikalische Umrahmung des Festaktes sorgte die Immendorfer Dorfmusik unter Kapellmeister Johann Wilfinger. Nach der feierlichen Eröffnung wurde zum „Tag der offenen Tür“ geladen, die Gäste konnten die neuen Räumlichkeiten besichtigen.

