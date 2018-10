Ob die Tagesbetreuung für Kleinkinder bis zu zweieinhalb Jahren in der Marktgemeinde Wullersdorf oder Grabern errichtet werden soll, diese Entscheidung sollten sich die Bürgermeister selbst ausmachen, erzählte Graberns Gemeindechef Herbert Leeb. Und das habe keine zwei Minuten gedauert. „Richard hat gesagt, er ist noch nicht so weit. Das zeigt, dass es ihm nicht um Prestige geht, sondern um die Region.“

Und so wurde die Baustellenfeier des Kindergartenzubaus am Montagnachmittag in Schöngrabern gefeiert, bei bescheidenem Wetter. „Die Heinzelmännchen sind eingesprungen und haben binnen einer Viertelstunde das Zelt aufgebaut, damit wir im Trockenen sitzen können“, war Leeb froh über den Schutz.

„Es gibt hier auch viel Zuzug und viel Leben“

Unter den hartgesottenen Gästen war auch Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, mit der der Gemeindechef einige Gemeinsamkeiten hat, wie ihm eine Google-Recherche verriet: So besuchten sie dieselbe Schule in Krems – Leeb aber lange vor der Landesrätin – und frönen demselben Hobby, dem Golfen. „So charmant bin ich noch nie vorgestellt worden“, freute sich die Landesrätin über die Ankündigung.

Teschl-Hofmeister kennt Schöngrabern aber gut, als Jugendliche war sie oft mit ihren kunstinteressierten Tanten im Ort, um sich die berühmte Kirche und die Figuren anzuschauen. „Es gibt hier aber nicht nur alte Dinge zu bestaunen, sondern auch viel Zuzug und viel Leben.“

Darum muss der Kindergarten auch vergrößert werden. Die Bauarbeiten für die beiden Gruppenräume samt Bewegungsraum für Kleinkinder haben bereits begonnen. Abgeschlossen sollen sie in elf Monaten sein. „Es ist super, dass Sie bei dem Sauwetter hergekommen sind. Das zeigt, dass Sie interessiert sind“, war Teschl-Hofmeister ebenfalls erfreut über das volle Zelt.

„Als ich vor fünf Jahren aus Wien hierhergekommen bin, wurde ich zum Erntedankfest in den Kindergarten eingeladen – und war begeistert“, erinnerte sich Pfarrer Tadeusz Cichoń an seine Anfänge zurück, bevor er der Baustelle schließlich seinen Segen gab.