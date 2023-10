Kindertag – in Mühle, deren Grundmauern schon vor 1.000 Jahren standen

Das durfte beim weitläufigen Programm des ersten österreichischen Mühlentag nicht fehlen: Beim ersten Kindermühlentag in der alten Mühle in Roseldorf, heute die Heimat einer sozialtherapeutischen Wohngemeinschaft, stand der Vortrag des Mühlenexperten Otto Schöffl im Mittelpunkt. Bereits in den Vormittagsstunden kamen Besucher, um die Mühle zu besichtigen. Sie wurden von einem einer jungen „zertifizierten Mühlenmeisterin“ namens Sonja Kirchner durch das historische Gebäude geführt.

Archäologen stellten fest, dass die Grundmauern der Anlage aus dem 11. Jahrhundert stammen. Die Besitzer der Mühle kann man bis zum Jahre 1591 lückenlos nachvollziehen. Im Jahre 1898 trat an die Stelle von drei Wasserrädern ein oberschlächtiges Wasserrad mit fünf Meter Durchmesser und zwei Meter Breite, wie man es heute noch sehen kann. Bereits 1909 übernahmen die Urgroßeltern der jetzigen Besitzer die Mühle. Am 1. Jänner 1961 wurde der Mühlenbetrieb nach über 500 Jahren für immer stillgelegt.

In seinem Vortrag erzählte der Mühlenprofessor auch Anekdoten aus seiner Kindheit. Etwa über einen tragischen Vorfall im Zweiten Weltkrieg: Ein Röschitzer Bauer lieferte mit seinem Pferdegespann Getreide in die Mühle. Bei einem Bombenangriff starb der Landwirt samt seinem Pferd in unmittelbarer Nähe der Mühle. 1970 brannte das Mühlengebäude ab. 1984 erbte dann Otto Schöffl das Anwesen und begann, den Schutt vom großen Brand zu entfernen und Teile wieder aufzubauen. Seit 1996 ist die Mühle im Besitz von Markus und Elisabeth Schober, geborene Schöffl, die umfangreiche Sanierungsarbeiten vornahmen.

Unter den interessierten Zuhörern waren auch der Sitzendorfer Vizebürgermeister Florian Hinteregger, der Schrattenthaler Schlossbesitzer Karlheinz Schubert, der Keramikkünstler Franz Maxera aus Alberndorf und der Präsident der österreichischen Mühlengemeinschaft, Karl Grammanitsch. Die jüngeren Besucher konnten sich am weitläufigen Kinderspielplatz so richtig austoben. Die Erwachsenen stärkten sich bei Schweinsbraten und Pizza aus dem hauseigenen Backofen. Die Musikkapelle Roseldorf unter Kapellmeister Johannes Zechmeister und Obmann Reinhard Zöchmann spielte im renovierten Mühlentrakt auf.