Kindertheater Geschichte einer jungen Seiltänzerin am Retzer Genussmarkt

Das Theater ist für Kinder ab vier Jahren. Foto: Wild Theatre

D as Wild Theatre spielt am Samstag, 13. Mai, um 10 und 11.30 Uhr am Hauptplatz Retz im Rahmen des Genussmarktes „Die Seiltänzerin“, ein Figurentheater für Kinder ab vier Jahren.