Stefan Ruzowitzky sitzt wartend vor dem Uhrturm: Nationalpark-Direktor Christian Übl muss noch immer lächeln, wenn er daran denkt. Er hat den Klosterneuburger Regisseur beim Vorbeifahren erkannt. Was macht der Filmemacher, der 2008 in Los Angeles den Oscar für „Die Fälscher“ erhielt, in der kleinsten Stadt Österreichs?

Er arbeitet. Ruzowitzky verfilmt den Literatur-Klassiker „Narziss und Goldmund“. Hermann Hesse schrieb 1930 die Geschichte über zwei konträre Charaktere: Narziss, asketischer Klosterschüler, und Goldmund, ungestümer Wanderer.

Burg verwandelte sich in ein Kloster

Der junge Ruzowitzky las das Buch und ist bis heute fasziniert, wie zwei Männer ihren Weg finden und zwei Welten im Mittelalter aufeinandertreffen: Das Kloster ist geordnet, außerhalb seiner Mauern trifft man auf Buntheit und Sinnlichkeit. Im Film dient die Burg Hardegg als Kulisse für Kloster-Szenen.

„Lotus-Film“, eine der Produktionsfirmen, kennt die Feste bereits („Marthas Geheimnis“), und Hardegg setzte sich gegen zehn Drehorten durch. Das freut Octavian Pilati. Der Burgherr profitiert von den Mieteinnahmen und rechnet mit einer enormen Werbung. „Insbesondere, da dies unsere erste Kinoproduktion ist.“

Die Burg wird als solche im Film kaum erkennbar sein. „Alleine der enorme Aufwand, der hier betrieben wurde, lässt auf eine ausgezeichnete Produktion schließen, davon bin ich überzeugt.“ Pilati verrät nicht, was genau aufgebaut wurde.

Steppenlandschaft erblühte auf einmal

Übl stach allerdings die gelbe Blütenpracht sofort ins Auge: „Alles trocken, alles Steppe ... das verwundert dich dann“, lacht er. Das Filmteam „pflanzte“ Plastikblumen vor die Burg – und drehte mit Pferden nächst dem Nationalpark-Haus: Bluescreen-Technik versetzte eine Wiese in die Winterzeit.

Der Direktor sah den Filmemachern kurz bei der Arbeit zu – ohne große Aufregung. „Die Retzer sind ja an Julia gewöhnt“, denkt er an die Richter-Serie mit Christiane Hörbiger, die die Weinstadt bekannter machte. Ähnliches erhofft sich Pilati, der vor allem von Ruzowitzkys „Die Fälscher“ beeindruckt ist. „Es würde uns sehr freuen, wenn wir unseren klitzekleinen Beitrag zu einer weiteren Auszeichnung beitragen dürfen.“