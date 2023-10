Lukullischer Bieranstich in den Tourismusschulen Retz

Nachdem ein Kirtag per Definition ein Volksfest mit religiösen Wurzeln ist, muss sich an der HLT Retz ein wahrhaft tüchtiges Volk tummeln. Der 4. Jahrgang der Höheren Bundeslehranstalt für Tourismus organisierte und ermöglichte einen Kirtag der Luxusklasse. Es fehlte wirklich an nichts. Begonnen mit den beeindruckenden Darbietungen der Retzer Kirtagsmusi über die große Auswahl an feinen Bieren der Zwettler Brauerei, die passend zu den Köstlichkeiten aus der neuen Schulküche serviert wurden.

Schon die Vorbereitungen des Kulinariums ließ erahnen, wie schön dieser Abend werden würde. Da wurde das Menü zusammengestellt, dekoriert und organisiert. Servicelehrer Franz Katzler dirigierte das ganze Projekt wie immer hochprofessionell und unaufgeregt, in der Küche sorgte Küchenmeister Gerhard Breunhölder für das gute Zusammenspiel aller. Daniela Flachberger und Lena Kohlberger moderierten den Abend gekonnt und äußerst charmant.

Damit nicht genug, lud die Klasse zum Bieranstich mit Josef Schreiber von der Zwettler Brauerei und einem Kahootquiz rund ums Thema Bier. Das stachelte natürlich die Gäste an, denn der Gewinn war logischerweise eine Auswahl feiner Biere. „Viel zu schnell ging dieser wunderbare Abend zu Ende“, meinten viele Gäste.

Direktorin Barbara Sablik-Baumgartner brachte es auf den Punkt: „Wir sind stolz auf euch und all das, was ihr in den letzten Jahren hier gelernt habt. Ihr habt das perfekte Rüstzeug für die Abschlussprüfung aus Küche und Service erhalten!“