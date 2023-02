Appell zum Aufräumen: "Naturputz" geht jetzt wieder los

"Müll richtig entsorgen und trennen, vor allem aber Müll grundsätzlich zu vermeiden, ist ein wichtiger Teil einer Gesamtstrategie gegen den Klimawandel", sagt Magdalena Geinzer, Managerin der KLAR! Göllersbach, der Modellregion zur Klimaanpassung in den Gemeinden Hollabrunn und Göllersdorf. „Wir halten Niederösterreich sauber“ sei daher eine sinnvolle Aktion für den Natur- und Klimaschutz.

Göllersdorf räumt am 18. März auf

So sammelt etwas die Initiative "Göllersdorf for Future" am 18. März ab 10 Uhr. Treffpunkt ist am Hauptplatz beim Torbogen.

Jede Person oder Gruppe, die am Frühjahrsputz teilnimmt und sich online einträgt (www.umweltverbaende.at), erhält Warnwesten, Handschuhe, Sammelsäcke und Müllgreifer (solange der Vorrat reicht) vom regionalen Verband, der die Entsorgungskosten übernimmt.

"Stück für Stück für unsere Natur"

Die Jahreszeit vor Vegetationsbeginn und Brutzeit ist am besten geeignet, da die Natur am wenigsten gestört wird und der Müll am besten sichtbar ist. Und, so Geinzer: "Wer sich vornimmt, bei jedem Spaziergang ein paar Stück Müll mitzunehmen und richtig zu entsorgen, räumt so auch Stück für Stück unsere Natur auf. Nach dem Motto: Jedes Teil zählt." Mit dem sogenannten „Plogging“ hat sich übrigens eine Form des Joggens etabliert, bei dem sich nach jedem Stück Müll gebückt wird.

Mikroplastik, Nikotinstummel, Grünschnitt ...

Den meisten Menschen sei das Plastikproblem in den Weltmeeren bekannt, "doch in unseren Böden ist bis zu 20-mal so viel Mikroplastik wie im Meer verborgen. Bei der Zersetzung werden dann zum einen giftige Chemikalien freigesetzt, zum anderen setzt Plastik auch kontinuierlich Treibhausgase frei", weist die KLAR!-Managerin auf die große globale Problematik hin. Dazu kommen die unzähligen Zigarettenstummel, die das Grundwasser verseuchen.

Aber Grünschnitt aus dem eigenen Garten habe in Wald und Landschaft nichts verloren. "Der Grünschnitt bringt häufig invasive Neophyten mit sich, welche sich schnell stark ausbreiten und heimische Arten verdrängen", erklärt Geinzer. Gerade in vom Klimawandel bereits gestressten Lebensräumen könne dies verehrende Folgen für die Artenvielfalt haben. Negativ-Beispiele seien etwa der Götterbaum, Knöterich und Goldrute.

Ärgerliche Zusatzaufgabe für Stadtwerke

Regelmäßig werde übrigens Haushaltsmüll illegal in den von den Stadtwerken aufgestellten Mülleimer im Wald entsorgt. Gemeindemitarbeiter müssen dann Waldbewohner und Spaziergänger „stören“, um Mülleimer zu leeren und Müll einzusammeln.

