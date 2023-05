Die schönsten Bilder regionaler Gärten in der Hollabrunner Fuzo

Gärten bieten Erholung für die Menschen, aber auch Lebensraum für erstaunlich viele Arten. Steigende Temperaturen im Klimawandel und die daraus resultierende Trockenheit führen allerdings dazu, dass Pflanzen und Tiere mit weniger Wasser zurechtkommen müssen. Dies hat erheblichen Einfluss auf die biologische Vielfalt (Biodiversität). In Göllersdorf informierte Martina Liehl-Rainer von der Initiative „Natur im Garten“, welche Potenzial an Biodiversität in unseren Gärten buchstäblich vergraben liegt. Titel: „Gärten als Oasen der Biodiversität und Nachhaltigkeit“.

Besonders inspiriert habe zudem die Ausstellung der eingesendeten Fotos zum Gewinnspiel „Mein klimafitter Garten“, wie Magdalena Geinzer, Managerin der KLAR! Göllersbach (Klimawandelanpassungsregion). Von Regenwassersammlung über Schutz vor Spätfrösten bis hin zu wilden Ecken und Totholz war alles dabei und auch Fotos von Insekten, Gottesanbeterin, Schmetterlingen und Kröten bewiesen die hohe Artenvielfalt in den Gärten.

„Lasst es ruhig mal etwas länger wachsen!“

In einer Diskussion stellte sich die Frage: Warum muss alles so ordentlich kurz gemäht sein – sowohl in privaten Gärten als auch auf Gemeindeflächen? „Höhere Wiesen bringen nicht nur eine höhere Artenvielfalt, sondern bieten auch mehr Schutz vor Austrocknung und speichern die Feuchtigkeit des Bodens besser. Dadurch entsteht ein angenehmeres Mikroklima für uns Menschen“, weiß Geinzer und appelliert: „Lasst es auf Flächen, die ihr wenig nutzt, ruhig auch mal etwas länger wachsen und erfreut euch dafür an allerlei hübschen Tierchen und schönen Wildblumen in eurem Garten!“

Die bisherigen Einsendungen aus dem Gewinnspiel „Mein klimafitter Garten“ werden ab 31. Mai bis zur nächsten Veranstaltung am 9. Juni in einigen der leeren Schaufenster der Fußgängerzone Hollabrunn ausgestellt sein. Am Freitag, 9. Juni, gibt es dann von 14 bis 18 Uhr noch mal die Gelegenheit, sich inspirieren zu lassen: Der „Natur im Garten“-Bus ist im Rahmen des Wochenmarkts vor Ort. Es gibt Broschüren, Give-aways und alle Neuigkeiten rund um die Bewegung „Natur im Garten“.

Gegen 16 Uhr hält ORF-Gärtner Johannes Käfer einen Vortrag zum Thema "Naturnahe Gärten klimafit machen".

