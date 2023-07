Löschrucksäcke pünktlich zur Waldbrandverordnung

Durch die Waldbrandverordnung ist in Waldgebieten bzw. deren Gefährdungsbereich jegliches Entzünden von Feuer verboten, also auch das Rauchen. Der Gefährdungsbereich ist dort gegeben, wo die Bodendecke oder die Windverhältnisse das Übergreifen eines Feuers oder Funkenflug in den benachbarten Wald begünstigen. Übertretungen werden mit Geldstrafen von bis zu 7.270 Euro oder mit Ersatzfreiheitsstrafe von bis zu vier Wochen geahndet.

„Wir sehen, wie schnell kleine Funken zu großen Waldbränden führen können", mahnt LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf. „Auch wenn wir auf die Ausrüstung und Ausbildung der Feuerwehren und auf insgesamt über 200 Waldfachpläne setzen: Weder ein Lagerfeuer im Wald noch eine weggeworfene Zigarette sind Kavaliersdelikte."

„Löschrucksäcke wichtig zum Löschen von Glutnestern“

Im Rahmen der Klimawandelanpassungsmodellregion (KLAR!) Göllersbach erhalten alle Feuerwehren der beiden beteiligten Gemeinden, Hollabrunn und Göllersdorf, einen Löschrucksack. Pünktlich zum Erlass der Waldbrandverordnung wurden diese übergeben. „Löschrucksäcke stellen ein wichtiges Equipment zum Löschen von Glutnestern dar und unterstützen uns bei der im Klimawandel zunehmenden Gefahr von Wald- und Böschungsbränden“, erklärt Hollabrunns Feuerwehrkommandant Markus Pfeifer.

Die für den Wald zuständige Stadträtin Sabine Fasching hat sich gemeinsam mit den Feuerwehren für die Anschaffung eingesetzt: „Ich bin froh, dass die Feuerwehren für kritische Situationen im Hollabrunner Wald immer besser gerüstet sind, gleichzeitig müssen wir aber auch die Risiken eines Waldbrandes verringern!“

Feuerwehr-Stadtrat Günter Schnötzinger ergänzt: „Die Feuerwehren der Gemeinde Hollabrunn arbeiten seit einiger Zeit an geeigneten Löschkonzepten bei Waldbränden und ich bin dankbar für die zusätzliche Unterstützung zum Schutz unserer Region.“

Göllersdorfs Vizebürgermeister Martin Schirmböck (r.), auch Mitglied der Feuerwehr Untergrub, ist „dankbar für die zusätzliche Unterstützung der Feuerwehren zum Schutz unserer Region". Foto: KLAR! Göllersbach

Übrigens: Rund 80 Prozent der Waldbrände werden von Menschen verursacht. Um Gefahrenquellen auszuschließen, sollte auch Folgendes beachtet werden: