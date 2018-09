In den letzten Monaten hat die Freiwillige Feuerwehr Bösendürnbach immer wieder für Aufsehen gesorgt. Da war der Ausfall des mehr als 30 Jahre alten Einsatzfahrzeuges und der Verkauf desselben gleich durch die Wehr, dann die aktionistische Teilnahme der FF an einer Unterabschnittsübung in Hohenwarth, wo die Männer und Frauen um Kommandant Hermann Hauser per Fahrrad zum Übungsort radelten.

„Die Feuerwehr muss sich entscheiden“

Heuer feiert die Feuerwehr Bösendürnbach ihr 90-jähriges Bestehen. Knapp 20 Mitglieder gehören ihr an. In den letzten Jahren sind vor allem einige Frauen beigetreten. „Wir alle hoffen, dass unsere Feuerwehr bestehen bleiben kann“, sagt Barbara Fischer.

Für ein neues Fahrzeug fehlen derzeit die Mittel, obwohl von der für die Erhaltung der Feuerwehr zuständigen Marktgemeinde Hohenwarth-Mühlbach ein Geldbetrag in Aussicht gestellt wurde. VP-Bürgermeister Martin Gudenus: „Die Feuerwehr muss sich entscheiden, ob sie ein neues Fahrzeug anschaffen möchte. Und vor allem auch, ob sie als selbstständige Feuerwehr weiter erhalten bleiben will.“

„Der Einsatzsprengel der Feuerwehr Bösendürnbach ist vom Bürgermeister an die Feuerwehr Mühlbach übertragen worden. Daran hat sich bisher nichts geändert“, erklärt Unterabschnittskommandant Horst Kunert.

Gesprächsrunde soll nun Klarheit bringen

„Derzeit gibt es noch keine Ergebnisse, aber für Donnerstag ist mit Bürgermeister Gudenus ein Gesprächstermin vereinbart“, sagt Hermann Hauser. Ursprünglich hätte die FF Bösendürnbach sogar ein Einsatzfahrzeug aus dem Pool des Landesfeuerwehrverbandes bekommen, aber daraus ist letztlich doch nichts geworden.

Erhalten werden soll die Feuerwehr auf alle Fälle. Hauser: „Ich bin sicher nicht der, der die Feuerwehr Bösendürnbach auflösen möchte.“ Er sei Kommandant geworden, um die Wehr zu erhalten.