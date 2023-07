Zweite Heimat: Kardinal Schönborn besuchte Genussmarkt in Retz

Seit drei Jahren ist der Genussmarkt in Retz regionaler Nahversorger und beliebter wöchentlicher Treffpunkt. „Heute starten wir voller Energie in unser viertes Jahr“, freute sich Marktobmann Michael Vesely. Bei strahlendem Wetter und mit musikalischer Begleitung durch „wein4telbrass“ gratulierte Bürgermeister Stefan Lang zu der gelungenen Initiative. „Der Markt ist aus Retz nicht mehr wegzudenken. Auch ich besuche ihn regelmäßig und genieße die Stimmung auf unserem schönen Hauptplatz.“

Unter den zahlreichen Besuchern war diesmal auch Kardinal Christoph Schönborn, der den direkten Kontakt mit den Anbietern sichtlich genoss. Im Gespräch mit der NÖN erzählte Schönborn, dass er schon als 16-Jähriger nach Retz kam und bereits 1961 im Retzer Dominikanerkloster übernachtete. Später trat er in den Orden eingetreten und kommt bis heute oft nach Retz.

Retz ist Schönborns Alterswohnsitz

„Ich habe seit 50 Jahren meinen Zweitwohnsitz in der Weinstadt. Im Stöckl, ein kleines Haus am Klosterareal, wurde von mir angemietet“, erzählte der Wiener Erzbischof. Dieses Domizil wird sein Alterswohnsitz. Über das Marktgeschehen ist er hocherfreut: „Leider gibt es direkt am Retzer Hauptplatz kein Lebensmittelgeschäft und keine Apotheke mehr. Dies ist das Drama in mehreren Ortszentren. Umso erfreulicher ist der samstägige Genussmarkt.“

„Für viele unserer Feriengäste gehört ein Besuch am Markt und eine kleine Stärkung bei einem der Stände bereits fix zum Urlaubsprogramm“, berichtete ein zufriedener Tourismusstadtrat Daniel Wöhrer. „Das Besondere an unserem Markt ist das umfassende Angebot an hochwertigen, regionalen Lebensmitteln. Bei uns findet man nahezu alles, was man zum Kochen und Essen benötigt“, erläuterte Marktvorstand Andreas Wally. „Berücksichtigt man Frische, Qualität und die Beratung durch die Produzenten, so kauft man kaum besser ein als am Markt“.

Der Genussmarkt im Retzer Land findet jeden Samstag von 9 bis 13 Uhr statt und bietet Gebäck, Fleisch, Wurst, Käse, Milch, Butter, Joghurt, Wild, Fisch, Eier, Hühner, Wachteln, Tofu, Teigwaren, Obst, Gemüse, Kräuter, Eingelegtes, Honig, Essige, Kaffee, Mehlspeisen, Aufstriche, Fermentiertes, Marmeladen, Bier, Fruchtsäfte, Limonaden, Destillate, Wein und Gastronomie.