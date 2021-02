Die Abschaffung der Grenzkontrollen innerhalb Europas wurde als die größte Errungenschaft der EU-Politik gefeiert. Jetzt aber ist der offene Grenzverkehr im Kampf gegen das Virus teilweise außer Kraft gesetzt. Die Einreise nach Österreich wird zunehmend schwieriger. Eine Verordnung jagt die nächste. Am Grenzübergang Kleinhaugsdorf klagten Pendler vergangene Woche über massiven Stau.

Ab 10. Februar tritt eine weitere verschärfte Einreisebestimmung in Kraft. Davon sind in erster Linie die vielen Pendler aus den Nachbarländern und damit auch ihre Dienstgeber betroffen. Einreisende müssen sich regelmäßig registrieren und jede Woche wird ein ärztliches Zeugnis, eine Bestätigung für einen negativen Antigen-Test oder PCR-Test verlangt. Kontrolliert wird direkt an der Grenze und geht es nach Innen- und Sozialministerium, soll noch strenger geprüft werden.

Das bedeutet eine tägliche Herausforderung vor allem für die Berufspendler, die nun viel Geduld und Zeit beim Grenzübergang und bei der Einreise nach Österreich mitbringen müssen. Mit ausgelöst wurden die Staus durch die Schließung der kleinen Grenzen vor einigen Wochen, beispielsweise in Retzbach. In der Folge staute sich der Verkehr, vor allem in den Morgenstunden am Wochenbeginn, vor Kleinhaugsdorf bis nach Znaim zurück. Die Pendler stöhnten.

Und die heimischen Dienstgeber, speziell Gesundheitseinrichtungen, zeigen sich besorgt, dass die Mitarbeiter nicht mehr zur Arbeit kommen können. Damit wäre gar das heimische Gesundheitssystem in Gefahr, wie Elisabeth Villa von einer Behinderteneinrichtung in Retz berichtet: „Eine unserer Mitarbeiterinnen kam letzte Woche aufgrund des Verkehrsstaus mit einer vierstündigen Verspätung zur Arbeit.“

Idee: „Kleine Grenzen für die Berufspendler“

Seit den neuen Kontrollmaßnahmen und den Schließungen der kleinen Grenzübergänge häufen sich Fälle wie dieser. Christian Hartmann, Bürgermeister der kleinen Pulkautaler Grenzgemeinde Alberndorf, meint dazu: „Diese Maßnahmen können wirklich schlimme Auswirkungen auf unser Gesundheitssystem haben. Daher fände ich es sinnvoll, wenn man die kleinen Grenzen ausschließlich für die Berufspendler öffnet.“