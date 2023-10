Kleinkindbetreuung „Muckl-Puckl“ feierte 10. Geburtstag in Hollabrunn mit dritter Gruppe

Die Kinder packten Geschenke für die Gruppen aus, wurden zur Feier des Tages blumig geschminkt und genossen den Trubel in „ihrem“ Haus. Foto: Stadtgemeinde Hollabrunn

M it nur fünf Kindern startete vor zehn Jahren die Tagesbetreuungseinrichtung für Kleinkinder in der Winiwarterstraße. In diesem Herbst eröffnete das liebevoll „Muckl-Puckl“ genannte Kinderhaus mit sieben Mitarbeiterinnen und über 40 Kindern.