Hundeangriff: „Bin froh, dass er mir nicht an die Gurgel gegangen ist“

Kleinsierndorf ist ein 40-Einwohner-Örtchen in der Marktgemeinde Nappersdorf-Kammersdorf. Als die NÖN Andreas Tronner hier in seinem Haus trifft, sind die Spuren, die der Donnerstagabend hinterlassen hat, kaum zu übersehen: Beide Arme sind eingebunden, der rechte von der Hand bis zum Oberarm, auch das rechte Bein ist verbunden. Auf der Stirn hat er ein Cut. Zugefügt hat ihm dies alles ein großer Hund, als er selbst mit seinem Chihuahua Frieda Gassi gegangen ist. Froh ist er, dass seine Enkelkinder dieses Mal nicht mitmarschiert sind.

An alles, was geschehen ist, kann er sich nicht mehr erinnern. Nur, dass er eine Frau mit zwei großen Hunden gegenüber des Alpaka-Areals gesehen hat. „Auf einmal ist etwas wie eine schwarze Lokomotive voll auf mich zugerannt und hat mir einen Schlag ins Gesicht verpasst“, schildert der 62-Jährige den Angriff des dritten Hundes und erinnert sich an eine „große Grimasse“. Daraufhin ist der Mann nach hinten auf die Böschung gefallen. „Ich hab' gedacht, mir schiebt's meine dritten Zähne nach hinten“, zeigte er am Tag nach dem Vorfall schon wieder Galgenhumor.

Doch dann biss der Hund: in den Oberarm, in die Hand und ins Bein. „Er hat meinen Schuh durchgebissen“, schüttelt er den Kopf. Der Alpaka-Besitzer kam ihm zu Hilfe und vertrieb den Hund, Polizei und Rettung wurden gerufen. Im Mistelbacher Krankenhaus musste der achtfache Großvater mehrfach genäht werden. „Ich bin nur froh, dass er mir nicht an die Gurgel gegangen ist.“

Frieda, die während der Attacke hinter ihrem Herrchen stand und unverletzt blieb, lief vor Schreck nach Hause. „Als ich aus dem Haus gekommen bin, ist sie mir schon entgegengekommen“, erinnert sich Veronika Tronner, die von ihrem Mann per Handy vom Vorfall informiert worden war.

Die Besitzerin habe sich entschuldigt und der Polizei gesagt, dass ihr ein Hund ausgekommen sei, die Tiere aber schon wieder eingesperrt sind. „Wir haben Anzeige erstattet“, erzählt der Verletzte. Er sei 1,90 m groß und eigentlich standhaft. Probleme mit Hunden hatte er noch nie. „Normalerweise gehen meine Enkelkinder mit uns noch mit, wenn sie da sind“, will er gar nicht daran denken, was alles passieren hätte können. Denn die Enkerl waren fünf Minuten vor dem Spaziergang nach Hause gefahren.

„Warum muss jemand drei so große Hunde haben?“, fragt sich seine Frau, die mit der NÖN zum Ort des Geschehens geht. „Wir haben's schon sehr schön und ruhig hier“, erzählt sie während des Spaziergangs, warum sie und ihr Mann 2001 das Haus in Kleinsierndorf gekauft haben. Jedes Wochenende sei das Paar mit seinen fünf Kindern aus Wien heraus in diese Idylle gefahren. Jetzt ist geplant, dass die Tronners ihren Wohnsitz ganz aufs Land verlegen. Doch nach dem Hundeangriff meint die Frau ironisch: „In Kleinsierndorf ist es g'fährlicher, als im Wiener Gemeindebau.“

Auf einmal ist etwas wie eine schwarze Lokomotive voll auf mich zugerannt Andreas Tronner

„Die zwei haben alles gesehen“, zeigt sie auf die Alpakas, die sofort zum Zaun kommen. Oben ist ihr Gehege, auf der Straße unter der kleinen Böschung ist noch Blut zu sehen. „Und da ist der Hund herausgekommen“, zeigt Veronika Tronner auf das gegenüberliegende Anwesen. „Der Nachbar hat selbst zwei kleine Kinder“, ist sie besorgt.

Das Ehepaar hofft, dass die Politik endlich tätig wird und große Hunde verpflichtend einen Maulkorb tragen müssen. Die tödliche Hundeattacke in Oberösterreich ist auch dem Ehepaar noch allzu präsent im Gedächtnis. Am Morgen hatte der Mann gelesen, dass eine Frau im Bezirk Bruck zwei Monate nach einer Hundeattacke gestorben ist. „Ich hatte Glück. Andere hatten es nicht und können nicht mehr darüber sprechen“, ist er betroffen und macht den Vorfall deshalb öffentlich.