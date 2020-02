Friedrich Fischer ist in seinem Heimatort Kleinstelzendorf dafür bekannt, selbstbewusst und offensiv aufzutreten, um seine Ideen und Überzeugungen unter die Leute zu bringen.

Fischer feierte am 9. Februar seinen 90. Geburtstag. Zu diesem besonderen Wiegenfest beglückwünschten ihn auch Bürgermeister Alfred Babinsky, Ortsvorsteher Josef Kührer und Ortsparteiobmann Franz Stockinger.

Der Jubilar war nämlich in den 1960er Jahren (1964 bis 1967) Bürgermeister der heutigen Katastralgemeinde von Hollabrunn. Von 1970 bis 1971 war er Vizebürgermeister von Kleinstelzendorf. Nach der Zusammenlegung gehörte Fischer von 1972 bis 1993 dem Hollabrunner Gemeinderat an. Ortsvorsteher in Kleinstelzendorf war er stolze 20 Jahre, von 1975 bis 1995.

Sein Engagement brachte Fischer in diversen Ausschüssen und Vereinen ein und wurde dafür vielfach ausgezeichnet.

Genau dieser Einsatz in den verschiedensten Bereichen zeichnete Friedrich Fischer über all die Jahre hinweg aus. "Sein Engagement für das Wohl der Bürger von Kleinstelzendorf und Hollabrunn war und ist vorbildhaft und lobenswert", beschreibt Babinsky den 90-Jährigen.