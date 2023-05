Aus Ruine wurde schmucke Radlerrast

In der Kleinweikersdorfer Kellergasse gibt es nun eine Radlerrast, die feierlich eröffnet und gesegnet wurde: Zahlreiche Gäste, Politiker und der Pfarrer wohnten der Feier bei und bestaunten den neuen Hotspot der Kellergasse.

Doch bis zu diesem großen Tag hatten die Winzerfamilie Sailnberger einiges zu erledigen: Geboren wurde die Idee von Elisabeth Sailnberger bereits im November 2021. Die Familie besitzt den Nachbarskeller der jetzigen Radlerrast. „Mich hat schon lange der desolate Keller gestört. Als der Besitzer seine Zusage zum Kauf gab, stand natürlich die Überlegung im Raum, was wir damit machen wollen“, erzählt die Winzerin im NÖN-Gespräch. Eigentlich brauchte die Familie den Keller ja gar nicht.

So sah der Keller als, als die Sailnbergers ihn kauften. Foto: Martin Holub

Es wurde kurz recherchiert und die Idee der Radlerrast war geboren. Das Projekt wurde bei der Leader-Region Weinviertel-Manhartsberg eingereicht und qualifizierte sich für eine Förderung. Begleitet wurde das Projekt außerdem von Schülern der Tourismusschule Retz, die dieses im Rahmen der Diplomprüfungen als Abschlussarbeit ausarbeiteten.

Portugieser-Radweg in Kleinweikersdorfer Kellergasse verlegt

Der Keller hat anfangs sehr vernachlässigt und ungepflegt ausgesehen. Unzählige Renovierungsarbeiten standen an – vom Boden bis zum Dach wurde alles neu gestaltet. Auch das Platzl vis à vis wurde neu angelegt. „Meine Idee war es, die Innenausstattung so zu gestalten, dass die Betreuung der Rast möglichst wenig Zeit beansprucht. Wir haben Kühlschränke für Speisen und Getränke. Und einen Gefrierschrank mit selbst gebackenem Gebäck und Mehlspeisen, die im Backofen aufgebacken werden können. So müssen wir nichts wegwerfen oder ständig altes Brot essen“, schildert Sailnberger das Konzept.

Gedauert hat der Umbau etwa eineinhalb Jahre. Der Verlauf des Portugieser-Radwegs wurde dafür extra durch die Kleinweikersdorfer Kellergasse verlegt. Nun steht die Rast bereit für ihre Gäste. Und diese müssen nicht unbedingt nur Radler sein, wie die Winzerin meint: „Ich fände es nett, wenn auch die Ortsbevölkerung und Bürger der Nachbargemeinden das Angebot nutzen und ab und zu auf ein gemütliches Achterl in die Kleinweikersdorfer Kellergasse kämen.“

Weinviertel-Flagge für neue Radlerrast gehisst

Als die Radlerrast feierlicht gesegnet wurde, brachte Bürgermeister Martin Eckl, selbst Winzer, seine Freude über diese neue Errungenschaft in der Gemeinde zum Ausdruck - als sichtbares Zeichen hisste er gemeinsam mit Karl Sailnberger die Weinviertel-Flagge. Kellergassenführerin Ilse Gritsch berichtete den Gästen Wissenswertes über das Kulturgut Kellergasse, ehe Pater Augustinus die Radlerrast segnete.

Schülerinnen der HLT-Retz verköstigten danach die Festgäste, unter denen Vizebürgermeisterin Maria Kappe mit ihrem Lebensgefährten Landtagsabgeordneten Richard Hogl waren. Landtagsabgeordneter Georg Ecker zählte ebenfalls zu den begeisterten Gästen.

