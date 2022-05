Kleinweikersdorf FF-Chef Christian Puhwein meisterte die "Feuerwehrmatura"

Lesezeit: 2 Min RH Red. Hollabrunn

Foto: Florian Steiner, NÖLFV

D er Bewerb um das NÖ Feuerwehrleistungsabzeichen lief dieses Jahr erstmals seit Beginn der Pandemie wieder in gewohnter Form ab. An allen Stationen im NÖ Feuerwehr- und Sicherheitszentrum in Tulln stellten die insgesamt 94 Teilnehmer ihr Können unter Beweis.