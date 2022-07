Klimafit "um die Welt gekocht" mit Katharina Seiser

Werbung

Pflanzliche Lebensmittel statt Fleisch und exotisch anmutende Zutaten wie Tofu aus regionalem Bio-Soja - schmeckt so die Zukunft im Retzer Land?Kulinarik-Expertin und Kochbuch-Autorin Katharina Seiser demonstrierte bei einem "seisernalen Kochworkshop", wie ein klimafittes, rein pflanzliches Menü der Zukunft schmecken kann.

Dass vegetarische oder vegane Ernährung "geschmackslos" ist, ist eines der Vorurteile, mit dem Seiser bei einer seltenen Mitkoch-Gelegenheit aufräumte. Die modern eingerichtete Aktivküche des Wohnquartiers bot den Rahmen für den Workshop "Koch dich um die Welt", um traditionelle Rezepte aus aller Welt auf den echten Geschmack saisonaler, rein pflanzlicher Zutaten aus Retz und Umgebung treffen zu lassen. Bei sizilianischer süß-saurer Caponata oder vietnamesischem Tomaten-Tofu stellte die eine oder der andere schnell fest: "Pflanzlich ist alles andere als fad!"

Soja als vielversprechende Ackerkultur

Zwölf Teilnehmer zauberten ein mehrgängiges, klimafittes Menü. Wo möglich, wurden Zutaten aus biologischem und nachhaltigem Anbau direkt vom Retzer Genussmarkt verwendet – passender Bio-Wein und Getränkebegleitung inklusive. Gerda Krähan, Biobäuerin aus Weitersfeld, stellte ihre selbstgemachten Sojaprodukte wie Tofu oder Tempeh vor und erklärte, warum Soja auch hierzulande eine vielversprechende Ackerkultur ist.

Durch die Klimaerhitzung ändern sich auch die Bedingungen auf unseren Äckern - rechtzeitig anpassen lautet daher die Devise. Soja ist beispielsweise ein wichtiger Eiweißlieferant und soll vermehrt in Österreich angebaut werden, um klimaschädliche Importe aus Übersee zu reduzieren. Mit den richtigen Rezepten verkocht, sei regionales Bio-Soja also eine perfekte Zutat für die Menüs der Zukunft.

"Viele neugierig auf gute Gemüseküche"

"Es war eine besondere Freude, dank der Retzer Produzenten mit außergewöhnlich schöner Ware - irrsinnig tollen Tomaten, richtig gutem Tofu und Kimchi und extra für uns gepflückten Beeren - mit kürzesten Transportwegen zu arbeiten", resümierte Seiser.

Ein Kochworkshop biete den idealen Rahmen, um neue Zutaten auszuprobieren und ungewohnte kulinarische Highlights mit den eigenen Sinnen zu entdecken, meint Gregor Danzinger, Leiter der Klimamodellregion Retzer and. "Wenn die Zukunft so schmeckt, muss man nicht viel erklären, um zu erkennen, dass die nahenden Herausforderungen durchaus auch viel Positives für uns bereithalten."

Oft werde rein pflanzlichen Rezepten mit gewissen Vorbehalten begegnet, sagt Michael Vesely, Initiator von "Slow Food Village Retz". Doch der Workshop habe gezeigt, dass auch am Land viele darauf neugierig sind, was gute Gemüseküche so zu bieten hat. "Da vergisst man total, dass es rein pflanzlich ist - absolut köstlicher und intensiver Geschmack, und gesund ist es noch dazu", meinte eine Teilnehmerin.

Zur Person:

Als Journalistin, Köchin und Kommunikationsprofi schreibt, spricht und lehrt Katharina Seiser nicht nur leidenschaftlich gern übers Essen, sondern greift vor allem selbst zum Kochlöffel. Sie ist Autorin der Bestseller „Immer schon vegan” (aktuell in der 10. Auflage) und „Immer wieder vegan“ sowie Co-Autorin und Herausgeberin von bis dato 17 Kochbüchern; viele davon wurden mit Kochbuchpreisen bedacht. Mit ihrer „Seisernalen Warenkunde“ ist sie alle 14 Tage live im „Studio 2“ des ORF zu sehen.

Hintergrund - Slow Food Village Retz:

In der Weinstadt Retz befindet sich das erste Slow Food Village Niederösterreichs. Ziel ist es, die Idee der in rund 160 Ländern aktiven Slow- Food-Bewegung regional zu verankern und als Chance für die Entwicklung einer verantwortungsvollen Ernährungs- und Esskultur zu begreifen. Im Vordergrund stehen regionale Traditionen, lokale Produzenten, der bewusste Umgang mit Lebensmitteln und der vernetzte, kulinarische Genuss.

