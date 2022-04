101 Bäume und Sträucher im Retzer Land gepflanzt

Vollbild

Waren fleißig beim Setzen in Retz (v.l.): Jürgen Schramm, Elisabeth Rücker, Gregor Danzinger, Christoph Fasching, Sandra Donnerbauer, Clara Ulrich, Theresa Brandstetter, Familie Fritzl und Gabriele Blei. Einen weiteren Baum in Retz setzten (v.l.) Sandra Donnerbauer, Gabriele Blei, Christoph Fasching und Familie Fritzl. Mithilfe eines Baggers ging es in Retzbach zur Sache. Hier setzten (v.l.) Jürgen Schramm, Lena Weitschacher und Andreas Karasek einen der Bäume. Fleißige Helfer in Retzbach (v.l.): Elisabeth Seidl, Mike-Karl Strobl, Jürgen Schramm, Judith Pölz, Miriam Zeindler, Lena Weitschacher, Andreas Karasek und Andrea Pastner. Nach getaner Arbeit durfte in Retzbach das Genuss-Achterl nicht fehlen (v.l.): Gustav Pollak, Elisabeth Seidl, Andreas Karasek, Lena Weitschacher, Judith und Werner Pölz, Clara Ulrich sowie Mike-Karl Strobl stießen nach der Pflanzung an. In Unternalb spielte auch das Wetter mit. Bei Sonnenschein wurden die Bäume gesetzt (v.l.): Theresa Brandstetter, Rainer Fuchs, Hildegard Gratsch, Christine Fuchs, Anna Ulrich und Maresa Reuther-Strauss. Pflanzten in Unternalb mehrere Bäume und Sträucher (v.l.): Anna Ulrich, Maresa Reuther-Strauss, Theresa Brandstetter und Christine Fuchs.

