KLAR! Göllersbach sammelte Ideen in Göllersdorf .

In der Klimamodellregion "KLAR! Göllersbach" arbeiten die Gemeinden Göllersdorf und Hollabrunn an Maßnahmen, die helfen sollen, die Region an den Klimawandel anzupassen. Eine erste Auftaktveranstaltung fand bereits in Hollabrunn statt, eine zweite nun in Göllersdorf - mit ZAMG-Pressesprecher Thomas Wostal.