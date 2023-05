Von welchen Naturgefahren Hollabrunn am meisten bedroht ist

Herausgekommen ist: Hitze, Trockenheit, Schädlinge, Starkregen, Waldbrand und Hagel sind die größten Gefahren in Hollabrunn. Der Vorsorgecheck, durchgeführt von der NÖ Energie- und Umweltagentur und dem Präventionszentrum für Elementarschäden, hat jedoch ergeben, dass Hollabrunn für die Zukunft insgesamt gut gerüstet ist: Beinahe in jeder Katastralgemeinde wurden bereits Rückhaltebecken als Schutz bei Starkregenereignissen umgesetzt. Die Gemeinde plant zudem einen zusätzlichen Brunnen für die Trinkwasserversorgung der Bevölkerung oder das Renaturierungsprojekt des kleinen Göllersbaches, um der Trockenheit in der Region entgegenzuwirken. Die Feuerwehr bereitet sich aktiv vor, um für Einsätze bei Waldbränden, Starkregen und Sturm gerüstet zu sein.

In Zukunft sollen noch weitere Maßnahmen umgesetzt werden, um die Region aktiv an den Klimawandel anzupassen. Mit der seit letztem Jahr bestehenden Klimawandelanpassungsmodellregion (KLAR!) Göllersbach werden unter anderem Projekte zum Erosionsschutz oder klimaangepasste innerstädtische Grünräume ohne invasive Neophyten umgesetzt.

„Gesund und fit durch die Hitze“ am 15. Mai im Stadtsaal

Informationen dazu, was man selbst an Vorsorge und Anpassungen im Privatbereich umsetzen kann – etwa im Bereich der Gesundheit oder beim Bauen und Sanieren – und wie es um die persönliche Gefahrensituation bestellt ist, sind auf der KLAR!-Website www.klar-goellersbach.at zu finden.

Die nächste Info-Veranstaltung der KLAR! findet am 15. Mai in Kooperation mit den Community Nurses zum Thema „Gesund und fit durch die Hitze“ im Stadtsaal Hollabrunn statt. Beginn ist um 19 Uhr, der Eintritt ist frei.

