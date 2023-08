Bezirk Hollabrunn: Vielfalt ist das Gebot des Tourismus

Das Land stöhnt derzeit unter einer Hitzewelle. Draußen sein macht kaum Spaß, außer im kühlen Nass. Die NÖN hörte ich im Bezirk um, wie der Tourismus mit dem Klimawandel zurechtkommt.

Der Retzer Tourismus-Stadtrat Daniel Wöhrer bemerkte in den vergangenen Jahren, dass an extrem heißen Tagen weniger Leute am Nachmittag unterwegs sind, die Aktivitäten verlagern sich auf den Vormittag. Was den Retzer Touristen dann besonders gefällt: eine Tour durch den Retzer Erlebniskeller zur Abkühlung.

Generell sei in der Weinstadt im Sommer mehr los als noch vor zehn oder 15 Jahren: „Früher war Retz im Hochsommer touristisch tot, heute gehen die Touristen auch bei 30 Grad Rad fahren“, beobachtet der Stadtrat. Dies liege möglicherweise auch an den E-Bikes.

Die vermehrten Hitzetage spürt die Amethyst-Welt Maissau als Familienausflugsziel deutlich. Die Gäste suchen an den sehr heißen Tagen eher die Abkühlung in Freibädern. In puncto Besucherzahlen fallen solche Tage etwa gleich aus wie Regentage, wenngleich die Wettersicherheit der Amethyst-Welt – das ausgewogene Verhältnis von Indoor- und Outdoor-Attraktionen – immer stärker Wirkung zeige, schildert Geschäftsführer Gerhard Stark. Dadurch falle der Unterschied zu „Normalwetter“-Tagen nicht drastisch aus.

„Aus meiner Sicht wird es touristisch in Zukunft immer wichtiger, sogenannte Wohlfühlorte zu schaffen, die ein angenehmes Kleinklima ermöglichen“, ist Stark überzeugt. So spenden die Amethyst-Schaustollen an Tagen extremer Hitze eine wohltuende Abkühlung. Gemeinsam mit dem ebenfalls wetterfesten Edelsteinhaus wird so in Maissau auch an Regentagen ein mehrstündiges Ausflugserlebnis ermöglicht. Ebenfalls werden natürliche Schattenplätze immer wichtiger, wie auf dem Abenteuerspielplatz, der gänzlich in einen Wald eingebettet wurde. Anhand des Besucherverhaltens sehe Stark, dass Gäste mehr denn je solche Bereiche aktiv suchen.

Ein wichtiges Thema in Zeiten der zunehmenden Hitze ist für Stark das Wasser: „In Form von Wasserspielen im Außenbereich zusätzlich Abkühlung zu schaffen, ist beispielsweise ein Zukunftsprojekt in der Amethyst-Welt.“

Welche Angebote werden im Sommer künftig weniger angenommen werden? „Solche, die einfältig sind und auf die klimatischen Veränderungen nicht eingehen, werden in Zukunft unzweifelhaft weniger gefragt sein“, ist Stark überzeugt, und: „Vielfalt ist aus meiner Perspektive das Gebot der Stunde.“

Von der Positionierung von Spielplätzen bis zum gesamten Programmangebot von Ausflugszielen – um sowohl bei extremer Hitze als auch angesichts des teils sehr rapiden Gewitteraufkommens schnell reagieren zu können. „Für jedes Wetter das perfekte Angebot bereitstellen zu können, wird im Tourismus künftig ein noch stärkerer Erfolgsfaktor sein“, ist sich der Geschäftsführer sicher.

Elisabeth Held vom Hollabrunner Reisebüro Schneider kann vorerst nicht bestätigen, dass kühler Länder, etwa Skandinavien, stärker nachgefragt sind. Das Mittelmeer – mit Spanien, Griechenland, Italien und Malta – sei in den Sommermonaten immer noch klar am beliebtesten.

Trotz der Waldbrände auf Rhodos werde Griechenland bei ihren Kunden nicht gemieden, „doch sie informieren sich, ob es in ihrer Reisedestination schon einmal Brände gab“.

Hitzeländer wie Ägypten seien im Hochsommer generell weniger ein Thema und werden hauptsächlich im Mai, Juni, September oder Oktober gebucht. Süßwasserpools waren bei den Buchungen stets nachgefragt, Klimaanlagen eher weniger. Trotz des gestiegenen Bewusstseins für den Klimawandel bemerkt Held seit 2022 einen Trend zu Fernreisen, heuer sogar noch verstärkt