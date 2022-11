Der Klimawandel am Ziersdorfer Köhlberg

Auf den Köhlberg in Ziersdorf führte eine „Klimawanderung“, bei der Modellregionsmanagerin Silvia Köllner mit dem Naturexperten Wolfgang Pegler die Auswirkungen des Klimawandels aufzeigte.

Wolfgang Pegler lebt in Starnwörth am Wagram und leitet den Verein „wagram pur“, der sich für die Erhaltung der Biodiversität im Lebensraum der Weinlandschaft einsetzt. Bei der ersten Schautafel am Köhlberg schwärmte er: „Das Holz der Akazie ist extrem widerstandsfähig. Die Winzer machten die Weingartensteher daraus und die Imker lieben den Akazienhonig.“ Doch die Akazie lebt mit Knöllchenbakterien in Symbiose und diese binden Stickstoff. Der Stickstoff bleibt im Boden. Gräser, die nährstoffarme Böden brauchen, wachsen nicht. „Unsere Landschaft erstickt durch den Stickstoff von der Landwirtschaft und dem Autoverkehr“, warf Pegler ein.

Rückkehr von Heidelerche, Wiedehopf und Ziesel

Weiter oben, in der Weinriede „Katzensprung“, hielt Pegler inne. „Die Winzer hier mit den Lößböden profitieren noch von der Erwärmung, auf Schotterböden muss schon bewässert werden.“ Der Bewuchs mit Grünpflanzen sei ein gutes Zeichen, dadurch kehrt das Ziesel zurück, die Heidelerche und der Wiedehopf sind häufiger geworden, schilderte der Experte. Die nicht hoch wachsende Vegetation sei ein gutes Jagdrevier für die Bodenjäger. Biowinzer lassen die blühenden Pflanzen in der Umgebung des Weingartens für die Wildbienen stehen. Der Bienenfresser und die Gottesanbeterin sind durch den Klimawandel bei uns heimisch.

Den violetten Bergastern am steilen Hohlweg entlang haben die neuen Insekten nicht geschadet. Es geht hinauf zur Aussichtswarte, wo Silvia Köllner Speckstangerl mit Traubensaft serviert.

Biotop auf ehemaliger Feuchtwiese

„In den kleinsten Löchern der Lösswände der Hohlwege brüten die Wildbienen“, erzählt Pegler unterwegs, „die Bienenfresser brüten sogar am Boden“. Unten liegt das Biotop auf den Böden der ehemaligen Feuchtwiesen der Schmida. „Früher gab’s hier einen Tümpel, der zwei Meter tief war“, meinte Pegler. Köllner erinnert sich, dass sie als Kind hier eislaufen konnte. Jetzt scheint das Biotop fast ausgetrocknet zu sein. Vor wenigen Jahren laichten hier die Kröten.

„Ein gutes Beispiel für die Wiederherstellung der Feuchtwiesen an der Schmida ist das Biotop in Roseldorf“, verdeutlichte Pegler zum Abschluss der Wanderung.

Hintergrund:

Die Klimaregion Schmidatal-Manhartsberg veranstaltet einen Fotowettbewerb zum Thema „Klimawandel“.

Bilder können bis Ende November ans Büro in der Hornerstraße 38 in Ziersdorf eingeschickt werden, (office@sk-architecture.at oder per USB-Stick).

Die besten Fotos werden am 19. Jänner 2023 im Konzerthaus ausgestellt. www.kem-schmidatal.at

