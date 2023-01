Klimazukunft-Debatte auf der Hollabrunner Stadtsaal-Bühne

Grünen-Bezirksspitzenkandidat Georg Ecker stimmte dem Diskussionsleiter zu. Das Land habe sich nicht getraut, vor der Wahl Nägel mit Köpfen zu machen und eine Ausweitung der Windkraft zu beschließen. Den NEOS warf er explizit vor, ebenfalls gegen ein Fracking-Verbot gestimmt zu haben. „Wir können nicht mit alten Technologien weitertun“, so der Grünen-Abgeordnete. Überdies seien die erneuerbaren Energien mittlerweile ein Wirtschaftsfaktor: „Wenn wir Arbeitsplätze schaffen wollen, dann gibt es nur einen Auftrag: Voll rein in die Sonnen- und Windenergie!“

ÖVP: "Müssen eisern daran arbeiten"

ÖVP-Bezirksspitzenkandidat Richard Hogl verneinte, dass hier etwas in der Vergangenheit verschlafen worden sei. „Raus aus Öl“ sei nicht erst gestern erfunden worden. Die kritisierte EVN sei schon lange „ein Kämpfer für die Windkraft“ und ja, dort wo bereits Flächen versiegelt sind, solle auf Sonnenenergie gesetzt werden. Je höher die Akzeptanz in der Wirtschaft, umso mehr gehe weiter, so der ÖVP-Abgeordneten: „Wir müssen eisern daran arbeiten, dann werden wir auch einiges umsetzen.“

Niederösterreich habe Potenzial für 2.500 Windräder, also noch massiv Luft nach oben bei derzeit weniger als 800, meinte NEOS-Kandidat Christoph Müller. Mit den Grünen sei er sich eh einig, dass Fracking nicht passieren soll, aber: „Ihr seid die, die im Landtag jeden Antrag von uns blockieren“, leitete Müller ein kleines Klimaschutz-Duell mit seinem grünen Diskussionsnachbarn ein. Hogl hielt dazwischen fest: „Immer nur zu sagen, was man nicht alles tun hätte sollen, ist verdammt leicht.“ Bezüglich des Windkraft-Ausbaus: „Ihr wisst alle miteinander, wie viel Widerstand in der Bevölkerung ist.“ Und obendrein noch zum Öffi-Ausbau: Würde man alle geforderten Projekte auf Ost-, Nordwest- und Franz-Josefs-Bahn umsetzen, würde es 2,4 Milliarden Euro verschlingen: „Es muss sinnvoll und leistbar sein“, so Hogl.

FPÖ: "Klimakrise braucht man nicht leugnen"

Warum die FPÖ angesichts von Klimakrise und Abhängigkeiten gegen den Ausstieg aus der Gasinfrastruktur sei, wollte der Diskussionsleiter von Michael Sommer wissen. Weil es ohne Gas keine Grundlastfähigkeit gebe, entgegnete der Freiheitliche. Ein Ausstieg dürfe nicht hysterisch, sondern müsse „mit Hausverstand, Maß und Ziel“ erfolgen: „Der mit apokalyptischen Gedanken geforderte sofortige Ausstieg wird nicht funktionieren.“ Ohne Gas würde dem Wirtschaftsstandort die Grundlage fehlen.

Die Klimakrise brauche man nicht leugnen, so Sommer, doch Österreich sei für 0,2 Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes verantwortlich, Europa für acht Prozent. „Und die Chinesen lachen uns immer noch aus.“ Österreich allein werde das Klima nicht retten können und man könne nicht alle Faktoren ausblenden, die hier mitspielen, sprach sich Sommer für einen sozial verträglichen Umstieg aus: „Bevor ich mir den Wohlstand komplett zerstöre, bin ich lieber später fertig.“

Mähner: "Wir haben nicht mehr so viel Zeit!"

„Es freut mich, dass die FPÖ den Klimawandel zugibt“, warf Valentin Mähner ein und erntete dafür großen Applaus aus dem Publikum. „Wenn man von einer Hysterie spricht, ist das zukunftsvergessen“, betonte der Sozialdemokrat. „Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Es geht nicht darum, was die Wirtschaft will, es geht um unsere Zukunft und dass wir auf diesem Planeten noch mehrere Generationen lang leben können.“ Dass die Klimakrise nicht nur in Niederösterreich zu lösen sein wird, sei klar.

Den Grünen warf Mähner vor, seit über zwei Jahren ihre Themen in der Regierung nicht durchzubringen und der ÖVP immer noch die Stange zu halten.

Ecker: "Werden die ÖVP noch überzeugen ..."

Ecker hielt dagegen: „Wir haben ein Rekordbudget für Photovoltaik und den Bahnausbau und werden die ÖVP auch beim Klimaschutzgesetz noch überzeugen.“ SPÖ-Initiativen im Land seien ihm übrigens keine bekannt. In Richtung Sommer: „In der Pro-Kopf-Statistik sind wir beim CO2-Verbrauch vor China.“ Und: „Teuer wird’s für die Wirtschaft, wenn wir den Verbrauch nicht senken.“

Sommer warf ein, dass es in seiner Branche „zigtausende angfressene Kunden“ wegen der Probleme bei den Fördercalls für Photovoltaik gibt. „Das wird gerade repariert“, entgegnete Ecker, ehe die Debatte nach einem „Putin-Freund“-Sager von Müller dahin abschweifte, wer denn nun bezüglich des russischen Angriffskriegs auf welcher Seite steht.

