„Ein perfekter Auftakt für aufhOHRchen“ in Hollabrunn

Neun Musikensembles unterschiedlicher Genres spielten in der Sitzendorfer Kellergasse in Hollabrunn - bekannt als „Kellerkatzenweg“ - auf, Volkstänzer luden zum Mitmachen ein und Kellerkatzenkünstler Günter Stockinger präsentierte seine Bilder und Skulpturen.

In Zusammenarbeit mit der Volkskultur Niederösterreich und als Vorprogramm zum Musikfestival aufhOHRchen, das von 22. bis 25. Juni in Hollabrunn über die Bühne gehen wird, war auf den Spuren der Kellerkatze ein fein gewobener Klangteppich ausgelegt worden. Die fröhlichen „Marün Bluzza’n“ begrüßten zünftig, bei der Weinkost ließ das „Duo Mopet“ Lieder vom Wein erklingen, die „Fiata-Musi“ wies mit feinem Blech den Weg auf den Zehetplatz, wo die Gäste beim vom Kellergassenverein betriebenen Heurigen von den „Stallberg Musikanten“ schwungvoll unterhalten wurden.

„Wiener Klezmer Kapelye“ vollendete den Rundgang

Von dort ging’s weiter hinauf in die Kellergasse, wo zunächst der Werkl-Fritz mit seiner Drehorgel musikalisch verblüffte und danach Markus Hackl eigene Lieder und Austropop-Hadern zum Besten gab. Nach den „Köllamaunan“ aus Unterstinkenbrunn mit ihrem traditionellen Liederschatz gab es mit dem Ensemble „Stelzhama“ und schräg interpretierter Volksmusik den nächsten Stilwechsel, ehe der musikalische Rundgang mit der „Wiener Klezmer Kapelye“ und jüdischer Musikkultur eindrucksvoll schloss.

Bei dem enorm großen Publikumsandrang, darunter auffallend viele Besucher aus der weiteren Umgebung und anderen Bundesländern, hatte der Kellergassenverein alle Hände voll zu tun und kredenzte heimische Weine und schmackhafte Brote, wie Kellergassenobmann Manfred Breindl zufrieden berichtet und er dankte für die perfekte Zusammenarbeit mit der Volkskultur: „Das von Stefan Ostermann zusammengestellte Musikprogramm war ein perfekter Auftakt für aufhOHRchen im Juni.“

Einmal mehr habe die Hollabrunner Kellergasse gezeigt, was sie kann und welche Anziehungskraft sie weit über die Region hinaus hat, so Breindl. In der nach den Regentagen ersehnten milden Sommernacht unterhielten sich auch zahlreiche Vertreter des öffentlichen Lebens prächtig, unter ihnen die beiden Landtagsabgeordneten Georg Ecker und Richard Hogl, Stadtrat Günter Schnötzinger, zahlreiche Gemeinderäte sowie Stadtpfarrer Eduard Schipfer.

