Klinikum Hollabrunn: "Heimkehrerin" an der Seite der Direktorin

Nach der Reifeprüfung an der HLW Hollabrunn absolvierte Manuela Steindl die Akademie für den physiotherapeutischen Dienst am Kaiser-Franz-Josef-Spital in Wien. Nach dem Abschluss führte sie ihr beruflicher Weg im Jahr 2004 in die Physiotherapie des Landesklinikums Hollabrunn.

Während ihrer beruflichen Tätigkeit als diplomierte Physiotherapeutin schloss Steindl berufsbegleitend ein Bachelorstudium „Internationale Betriebswirtschaft“ am BWZ (Betriebswirtschaftszentrum) der Universität Wien sowie ein Masterstudium der Betriebswirtschaft an der Universität Wien (Fakultät für Wirtschaftswissenschaften) ab.

Danach wechselte Steindl in den Verwaltungsbereich des Pflege- und Betreuungszentrums (PBZ) Hollabrunn, ehe sie ihr Weg nun wieder in das Landesklinikum Hollabrunn zurückführte; sehr zur Freude der Kaufmännischen Direktorin Andrea Dankelmaier. Steindl seien die internen Strukturen bereits bestens bekannt. "Dies, in Kombination mit ihrer fachlichen Kompetenz und ihrer schnellen Auffassungsgabe, sind die idealen Voraussetzungen, um als wichtiger Dreh- und Angelpunkt im kaufmännischen Bereich agieren zu können."

