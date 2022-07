Klinikum Hollabrunn ist Nummer eins unter Geburtenabteilungen

Werbung

Mit 97,7 von 100 möglichen Punkten erreicht die Geburtenabteilung des Landesklinikums Hollabrunn bereits zum achten Mal das niederösterreichweit beste Ergebnis aller Geburtenabteilungen in Kliniken unter 300 Betten. Dieser Top-Wert basiert auf Rückmeldungen und Erfahrungswerten von Patienten und Patientinnen. Die Umfrage wird jährlich an 25 Klinikstandorten der NÖ Landesgesundheitsagentur durchgeführt.

Die Klinikleitung gratuliert zum Ergebnis und bedankt sich für das außerordentliche bzw. tagtägliche Engagement des geburtshilflichen Teams: „Wir freuen uns sehr, dass sich die Patientinnen – auch in diesen besonders herausfordernden Zeiten - gut betreut und bestens aufgehoben fühlen und dies mit der Bestnote honorieren. In den beiden letzten Jahren war unser Personal sehr gefordert und dafür möchten wir uns an dieser Stelle nochmals herzlich bedanken.“

Ein Teil des Erfolgsgeheimnisses dürfte auch in der Schwerpunktsetzung der Geburtenabteilung liegen. Unter anderem wird vor allem auf Bonding (Förderung des frühen Mutter-Kind-Hautkontaktes) und auf das Stillen besonderer Wert gelegt.

Insgesamt wurden bei der Befragung der Kliniken in Niederösterreich 240 Stationen und 18 medizinische Fächer beurteilt. Trotz der hohen letztjährigen Belastung, aufgrund der Corona-Pandemie, schneidet das Landesklinikum auch anderweitig äußerst erfolgreich ab: Von 100 möglichen Punkten haben die Pflegeteams 96,9 Punkte und die Ärzteteams 95,2 erhalten.

Im Zeitraum von 1. September bis 30. November 2021 haben über 24.300 Patientinnen und Patienten an der Umfrage der NÖ Landesgesundheitsagentur teilgenommen und Feedback abgegeben.

