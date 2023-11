Lisas Rätselwanderweg erfreut nach wie vor Groß und Klein

Hervorragend genuzt wird in Thern der Rätselwanderweg, auch in Kooperation mit der Gesunden Gemeinde im Rahmen der NÖ-Aktion „Tut gut!“. „Der Weg entstand vor ein paar Jahren in einer gemeinsamen Aktion mit unserem Ferienkind Lisa, das bei uns Ferien am Bauernhof machte. Es wurden entlang dieses Rundweges Tafeln mit Fragen aufgestellt“, erzählte Franz Huber am Beginn einer Wanderung, an der sich mehrere Gruppen beteiligten.

Die Teilnehmer können am Start einen Fragebogen mitnehmen und ausfüllen. Am Ende des Jahres werden dann Preise unter den richtig ausgefüllten Zetteln verlost. Neu ist seit heuer, dass es einen Kinder- und einen Erwachsenen-Fragebogen gibt. Von Lisa erzählte Huber, dass sie mittlerweile selbst Mutter wurde und gelegentlich nach Thern zu Besuch kommt.

Der Rätselwanderweg ist ein ganzjährig leicht begehbarer, dreieinhalb Kilometer langer Rundweg. Er richtet sich an alle Altersstufen und bietet eine spannende Möglichkeit, den schönen und geschichtsträchtigen Ort zu erkunden.