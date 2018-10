Während am Hauptplatz das neue Kinderspielgerät in den letzten Tagen bereits unübersehbar Formen angenommen hat, wird ums Eck in der Theodor Körnergasse weiter kräftig gebohrt und gehämmert. Das Haus unmittelbar neben der NÖN-Redaktion ist noch eingerüstet. Der Bauherr, Architekt Ernst Maurer, hat aber bereits verraten, was hier entstehen und wer bald einziehen wird.

Zwei Jahre, nachdem die Anker-Filiale in der Sparkassegasse aus Rentabilitätsgründen geschlossen wurde, steht fest, dass sich wieder ein traditionsreicher Backwarenhersteller in Hollabrunn ansiedelt. Ernst Maurer bestätigt, mit der Bäckerei Felber so gut wie einig zu sein. Das Unternehmen selbst äußerte sich auf NÖN-Anfrage noch nicht.

Fixiert ist indes auch, dass das Hilfswerk von der Aspersdorferstraße in das Haus in der Körnergasse übersiedeln wird. Bis Ende Jänner sollte die Sanierung des Gebäudes abgeschlossen sein, meint Maurer. Im Erdgeschoß wird sich außerdem eine Fußpflege ansiedeln. Und, so Maurer: „Zwei Wohnungen sind noch frei.“