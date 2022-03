Köstliches Kesselfleisch beim Sautanz

Werbung

Im Garten vom Zeughaus der Feuerwache Pillersdorf brodelte am Wochenende in zwei Kesseln feines Schweinefleisch. Für die Gäste beim „Sautanz“ gab es auch frische Blunz'n und Koteletts. „Nach der langen Corona-Zeit freuen wir uns über die vielen Besucher“, so Kommandant Stefan Kast.

In der Gästeschar gesichtet: Pfarrmoderator Jerome Ciceu, Schrattenthaler Bürgermeister Stefan Schmid, Gemeinderätin Kerstin Schüller und die Winzer Leopold Wurst sowie Franz Pointner, denen das köstliche Kesselfleisch mundete.

