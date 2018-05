Leo Wieser ist 56 Jahre alt, 25 davon stand er als Kommandant an der Spitze der Kammersdorfer Feuerwehr. Diese Funktion legte er nun in jüngere Hände. Mit der NÖN sprach der zweifache Vater darüber, was sich in diesen zweieinhalb Jahrzehnten verändert hat und welchen Einsatz er als schlimm in Erinnerung hat.

NÖN: Als Sie das Amt des FF-Kommandanten mit 31 Jahren angenommen haben, haben Sie sich da gedacht, dass Sie es 25 Jahre ausüben werden?

Leo Wieser (lacht): Nein, das hätte ich mir nicht gedacht.

Was hat Sie motiviert, an der Spitze der Feuerwehr zu bleiben?

Gesunder Idealismus für das Feuerwehrwesen hat mich am meisten dazu motiviert.

Was hat Sie dazu bewegt, das Kommando zu übergeben?

Das neue, jüngere Kommando hat neue Ideen und kann die jüngeren Kameraden somit besser motivieren.

Hat es früher schon einen Moment gegeben, an dem Sie als FF-Kommandant aufhören wollten?

Nein, so einen Moment gab es nicht.

Welches Erlebnis hat Sie in den 25 Jahren am meisten geprägt?

Meine Frau hat mich immer unterstützt, besonders beim Bau des neuen Feuerwehrhauses, der viel Zeit beanspruchte. Der Zusammenhalt in der Feuerwehr war auch sehr prägend.

Welcher Einsatz war für Sie persönlich am schlimmsten oder schwierigsten?

Der Hochwassereinsatz in Breitenwaida vor drei Jahren war sehr schlimm für mich. Zu sehen, wie Menschen durch eine Naturkatastrophe fast alles verlieren …

Wie haben sich die Einsätze und allgemein das Feuerwehrwesen in den vergangenen 25 Jahren verändert?

Es gibt heutzutage mehr technische Einsätze, die eine intensivere Ausbildung der Kameraden verlangen.

Waren Sie gern Kommandant der Kammersdorfer Feuerwehr?

Ja. Es war für mich eine schöne Zeit, die ich nicht missen will. Ich bedanke mich bei allen, die mich in diesen Jahren unterstützt haben.