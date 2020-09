Wenn man sich so umhört in der Umgebung, erntet man durchwegs befürwortendes Nicken: Ein Hallenbad in Hollabrunn, das wär’ schon was!

Die Stadt-SPÖ setzt ein solches Projekt im Bereich des arg defizitären Studentenheims jetzt ganz nach oben auf ihre Wunschliste. Nicht neu, dieser Wunsch, und auch nicht die Erkenntnis, dass ein Bezirk wie Hollabrunn über ein Hallenbad verfügen sollte. Doch die trister werdende Situation des Studentenheims samt mäßig attraktivem Sporthotel könnte ein neuer Anknüpfungspunkt sein.

In einer österreichweit einzigartigen Kooperation beteiligen sich 30 Gemeinden 20 Jahre lang mit einem Euro pro Einwohner und Jahr am Gänserndorfer Regionalbad, dessen Gesamtherstellungskosten sich auf rund neun Millionen Euro beliefen. Kein Klacks für Hollabrunn, das „so nebenbei“ ein Bildungscampus-Projekt in Höhe von 25 Millionen Euro zu stemmen hat. Aber wie meinte Finanzstadtrat Kornelius Schneider kürzlich in der NÖN: Geht net, gibt’s net!