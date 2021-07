Mal fliegt eine Sitzbank in den Bach; mal wird etwas besprayt oder gar angezündet; mal werden Pflanzen ausgerissen; und es kommt leider vor, dass an öffentlichen Turngeräten herummanipuliert wird, was böse Folgen haben kann. Traurig genug, dass man bei Projekten wie dem Motorikpark in Hollabrunn von vornherein davon ausgehen muss, dass es zu Vandalismus kommen wird. Dass die Gemeinde aber von fast täglichen Problemen spricht, ist alarmierend.

Ein Fünftel aller Jugendlichen (aller sozialen Schichten) hat schon einmal fremdes Eigentum verunstaltet, besagte eine Studie der Linzer Kepler-Uni vor zwei Jahren. Häufigster Grund: der Abbau von Wut, gefolgt von Spaßfaktor und Langeweile. Corona hat die Situation freilich nicht verbessert. Es genügt aber ohnehin nicht, das Ende aller Pandemie-Beschränkungen abzuwarten oder mit strafrechtlichen Konsequenzen zu drohen. Die vermutlich nachhaltigste Lösung ist die schwierigste: an die Jungen heranzukommen und sie bei der Ehre zu packen.