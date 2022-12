Am Boden der Tatsachen

Vor einem Jahr wurden an dieser Stelle einige positive Aspekte der Einkommensanalyse 2020 beleuchtet. Hollabrunn war zwar nach wie vor Vorletzter im NÖ-Ranking, doch in keinem anderen Bezirk war das reale Medianeinkommen gegenüber dem Vorjahr so stark gestiegen. Der sich hierher ausdehnende Wiener Speckgürtel und der Ausbau der Weinviertler Schnellstraße gaben und geben Anlass zur Zuversicht, dass sich neue, potente Unternehmen niederlassen und diese Einkommensstatistik ein wenig freundlicher aussehen lassen.

Doch es waren bisher nur vereinzelte Lichtblicke und als hätten wir‘s verschrien, fiel der reale Einkommensverlust 2021 kaum wo schmerzhafter aus als im Bezirk Hollabrunn. Die aktuelle Energiekrise und der leidige Fachkräftemangel sprechen nicht gerade dafür, dass der Aufwind rasch zurückkehrt.

Aber wir verschreien es gerne wieder.