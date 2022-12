Aufgelegter Aufreger

Ein ÖVP-Ortsvorsteher leitet die Projektgruppe für den Rathaus-Neubau und kassiert dafür in seiner Eigenschaft als Unternehmensberater ein Honorar von der beauftragten gemeinnützigen Bau- und Siedlungsgenossenschaft.

Der Ortsvorsteher, Josef Schirmböck, legt seine Funktionen in der Gemeinde zurück, um die gute Zusammenarbeit mit der Opposition nicht aufs Spiel zu setzen.

Dass bei einer derartigen Konstellation, wie sie sich nun in Göllersdorf ergeben hat, in vielen Köpfen die Alarmglocken schrillen, darf einen angesichts der sich häufenden prominenten Packeleien und Korruptionsfälle nicht wundern.

Zumindest wird Schirmböcks fachliche Qualität nicht in Zweifel gezogen. Es stellt sich aber doch die Frage, warum man in einem Dorf wie Göllersdorf nicht fraktionsübergreifend und vorab über diese spezielle Interessenlage spricht, wenn doch die Zusammenarbeit so wunderbar ist.