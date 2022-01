Aus dem Handgelenk

Wo‘s viele Corona-Fälle gibt, braucht‘s viele PCR-Tests. Um seinen beruflichen Pflichten nachkommen zu können oder eben dort hineinzukommen, wo „2G plus“ gilt. Bei einer 7-Tages-Inzidenz von mittlerweile über 1.100 im Bezirk kommt die PCR-Test-Möglichkeit im Hollabrunner Stadtsaal nicht zu früh.

Natürlich gab‘s längst Unkenrufe, warum die Apotheken-PCRs in vergleichsweise kleinen Gemeinden wie Haugsdorf und Ziersdorf anstandslos funktionierten, während in der Bezirkshauptstadt noch ziemlich Ebbe war. Doch ist das am Ende des Tages die Verantwortung des Unternehmers.

Aber ja, die Gemeinde kann ein bisschen nachhelfen. Für die Apotheke wäre die Stadtsaal-Aktion uninteressant, würde die Gemeinde nicht das Verwaltungspersonal stellen. Gut, dass das geht. Ist aber, wie so vieles in dieser Pandemie, mehr improvisiert als nach klarem Konzept erfolgt.