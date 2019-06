Während sich die Bezirks-SPÖ für den unverhofften Nationalratswahlkampf formiert hat, müssen sich die Sozialdemokraten auch auf Hollabrunn fokussieren, um dort nicht völlig in der Bedeutungslosigkeit zu versinken. Dass sich mit Peter Tauschitz nun ein Mann verabschiedet hat, der neben Fraktionschef Eckhardt zuletzt im Gemeinderat am meisten in Erscheinung trat und eine Nachwuchshoffnung war, muss die Genossen schmerzen. Dass ihn ein Mitbewerber prompt zu sich lotsen wollte, dürfte mehr als ein Gerücht sein. Und mit Josef Frank zählt derzeit noch einer zum roten Gemeinderatsteam, der nächstes Jahr 80 wird.

Bereits im Herbst 2018 hat die SPÖ mit Friedrich Dechant ihren Spitzenkandidaten für 2020 präsentiert, der sein Zukunftsteam als bunten Mix aus vielversprechenden Personen der Hollabrunner Gesellschaft ankündigte. Klang, als hätte er Asse im Ärmel. Seine Qualitäten, dieses Team zu mobilisieren, sind jetzt jedenfalls umso mehr gefragt.