Der erneute Saisonabbruch im Fußball-Unterhaus ist wohl nur mehr eine Frage der Zeit. Damit haben sich die meisten Vereine schon abgefunden. Dennoch bleiben viele Fragen offen. Vor allem in Sachen Aufstieg. Logisch, dass der Ruf nach einer sportlichen Sonderlösung für die Aufstiegsfrage lauter wird – wie in der 1. Landesliga, befeuert durch das Mini-Starterfeld in der Regionalliga mit 13 Vereinen in diesem Jahr.

Um dort wieder auf die Liga-Stärke von 16 Klubs zu kommen, wären drei Plätze frei – einer für Wien, einer für das Burgenland und eben einer für Niederösterreich. Jetzt regte Tabellenführer Scheiblingkirchen an, trotz des wahrscheinlichen Saisonabbruchs einen Aufsteiger im Play-off-Format auszuspielen. Mit dem SC Retz natürlich.

Ein spannender und reiz voller Ansatz. Aber wohl auch ein etwas unrealistischer. Denn sollte das durchgewunken werden, hätte dies wohl Konsequenzen bis runter in die 2. Klasse. Und ob sich das der viel gescholtene NÖ-Fußballverband antun will, darf zumindest bezweifelt werden.